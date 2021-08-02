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    У Нью-Йорку сталася серія стрілянин, є загиблі та поранені

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    У поліції вважають, що стрілянина була пов&rsquo;язана з бізнесом - У Нью-Йорку сталася серія стрілянин, є загиблі та поранені
    У поліції вважають, що стрілянина була пов’язана з бізнесом
    Фото: New York Post

    Усі нападники були в масках і светрах з капюшонами

    В американському Нью-Йорку сталося кілька стрілянин, внаслідок чого три особи були застрелені та ще 15 поранені. Про це повідомляє New York Post.

    Масштабна стрілянина відбулася в північній частині Квінзу біля пральні. Стрілки наблизилися до натовпу, зробили серію пострілів, після чого скочили на скутери, керовані двома іншими чоловіками, і зникли з місця події.

    Усі нападники були в масках і светрах з капюшонами. За даними поліції, троє з десяти поранених є членами угрупування Тринітаріос, створеної у Нью-Йорку домініканцями у 90-х роках.

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    Відомомо, що у Бронксі 28-річний чоловік отримав шість смертельних вогнепальних поранень у спину. Інший 32-річний потерпілий отримав від двох невідомих множинні вогнепальні поранення біля кав’ярні у Квінзі, після чого помер.

    У поліції вважають, що стрілянина була пов’язана з бізнесом.

    До слова, у Харкові школяр влаштував стрілянину на дитячому майданчику (фото).

    Теги: кримінал США вбивство Нью-Йорк поліція стрілянина
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    У Нью-Йорку сталася серія стрілянин, є загиблі та поранені