У Нью-Йорку сталася серія стрілянин, є загиблі та поранені

У поліції вважають, що стрілянина була пов’язана з бізнесом

Усі нападники були в масках і светрах з капюшонами

В американському Нью-Йорку сталося кілька стрілянин, внаслідок чого три особи були застрелені та ще 15 поранені. Про це повідомляє New York Post.

Масштабна стрілянина відбулася в північній частині Квінзу біля пральні. Стрілки наблизилися до натовпу, зробили серію пострілів, після чого скочили на скутери, керовані двома іншими чоловіками, і зникли з місця події.

Усі нападники були в масках і светрах з капюшонами. За даними поліції, троє з десяти поранених є членами угрупування Тринітаріос, створеної у Нью-Йорку домініканцями у 90-х роках.

Відомомо, що у Бронксі 28-річний чоловік отримав шість смертельних вогнепальних поранень у спину. Інший 32-річний потерпілий отримав від двох невідомих множинні вогнепальні поранення біля кав’ярні у Квінзі, після чого помер.

У поліції вважають, що стрілянина була пов’язана з бізнесом.

До слова, у Харкові школяр влаштував стрілянину на дитячому майданчику (фото).