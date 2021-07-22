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    У Харкові школяр влаштував стрілянину на дитячому майданчику (фото)

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    Найімовірніше, йдеться про пневматичний пістолет. Фото з телеграм-каналу&nbsp;&laquo;Харків 1654&raquo; - У Харкові школяр влаштував стрілянину на дитячому майданчику (фото)
    Найімовірніше, йдеться про пневматичний пістолет. Фото з телеграм-каналу «Харків 1654»

    Постраждало кілька дітей, вони отримали синці

    У Харкові на дитячому майданчику сталася стрілянина, внаслідок якої постраждало декілька осіб. «Вогонь» відкрив школяр.

    Інцидент трапився на вулиці Асхарова, 5. Поліція, яка прибула на місце, вилучила пістолет. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал «Харків 1654».

    Також опублікували фото стрільця і зброї.

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    Найімовірніше, йдеться про пневматичний пістолет. Фото з телеграм-каналу «Харків 1654»

    Постраждало кілька дітей – вони отримали синці від пострілів. Тип зброї не уточнюється, найімовірніше, йдеться про пневматичний пістолет.

    Офіційної інформації про подію від правоохоронців поки немає.

    Нагадаємо, Кирило Крамаренко, який був заарештований за стрілянину під час весілля у селі Фонтанка Одеської області, звільнений із СІЗО під заставу.

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    Теги: Харків поліція стрілянина
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    У Харкові школяр влаштував стрілянину на дитячому майданчику (фото)