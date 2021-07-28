У Миколаєві підлітки влаштували масову бійку зі стріляниною (відео)

Між компаніями підлітків стався словесний конфлікт, який швидко переріс у бійку

Один з учасників отримав незначне поранення

У Миколаєві між двома компаніями підлітків сталася масова бійка зі стріляниною. Про це пише видання Новини N.

Місцевий житель повідомив в поліцію, що в районі перетину вулиць Спаської і Соборної відбувається бійка, чутні постріли.

Прибулі поліцейські побачили на місці близько десяти підлітків у віці від 14 до 16 років. Молоді люди відмовилися пояснювати подію.

На місце прибула бригада швидкої медичної допомоги. Медики оглянули одного з підлітків, який отримав незначне поранення.

З'ясувалося, що в Каштановому сквері між компаніями стався словесний конфлікт, який швидко переріс у бійку.

Підлітки перемістилися за кіоски, де один з хлопців дістав пістолет і вистрілив. Особу того, хто стріляв, не вдалося встановити.

До слова, в ніч проти 25 липня в Києві український актор Андрій Федінчик спровокував суперечку та бійку з водіями. Згодом актор вибачився за скандальний інцидент і запевнив, що йому соромно за скоєне.

Також 25 липня у Києві неподалік станції метро «Палац спорту» сталася бійка зі стріляниною.