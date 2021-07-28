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    Події в Україні

    У Миколаєві підлітки влаштували масову бійку зі стріляниною (відео)

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    Між компаніями підлітків стався словесний конфлікт, який швидко переріс у бійку - У Миколаєві підлітки влаштували масову бійку зі стріляниною (відео)
    Між компаніями підлітків стався словесний конфлікт, який швидко переріс у бійку
    Фото: Новини N

    Один з учасників отримав незначне поранення

    У Миколаєві між двома компаніями підлітків сталася масова бійка зі стріляниною. Про це пише видання Новини N.

    Місцевий житель повідомив в поліцію, що в районі перетину вулиць Спаської і Соборної відбувається бійка, чутні постріли.

    Прибулі поліцейські побачили на місці близько десяти підлітків у віці від 14 до 16 років. Молоді люди відмовилися пояснювати подію.

    На місце прибула бригада швидкої медичної допомоги. Медики оглянули одного з підлітків, який отримав незначне поранення.

    З'ясувалося, що в Каштановому сквері між компаніями стався словесний конфлікт, який швидко переріс у бійку.

    Підлітки перемістилися за кіоски, де один з хлопців дістав пістолет і вистрілив. Особу того, хто стріляв, не вдалося встановити.

    До слова, в ніч проти 25 липня в Києві український актор Андрій Федінчик спровокував суперечку та бійку з водіями. Згодом актор вибачився за скандальний інцидент і запевнив, що йому соромно за скоєне.

    Також 25 липня у Києві неподалік станції метро «Палац спорту» сталася бійка зі стріляниною.

    Теги: бійка Миколаїв стрілянина
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    У Миколаєві підлітки влаштували масову бійку зі стріляниною (відео)