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    У центрі Києва сталася бійка зі стріляниною (відео)

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    У центрі Києва сталася бійка зі стріляниною (відео)
    Скріншот із відео Київ Оперативний /Facebook

    Повідомляється про одного постраждалого

    У Києві неподалік станції метро «Палац спорту» сьогодні ввечері сталася бійка зі стріляниною.
    Як пише «Київ оперативний» у Facebook, під час інциденту було чутно шість пострілів.

    «Після чого чоловік впав і більше не встає… Викликали швидку, яка терміново госпіталізувала потерпілого», – йдеться у повідомленні.

    Інших подробиць інциденту поки немає. Також поки немає офіційної інформації від столичних правоохоронців.

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    Теги: Київ метро чоловік стрілянина
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    У центрі Києва сталася бійка зі стріляниною (відео)