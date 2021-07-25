У центрі Києва сталася бійка зі стріляниною (відео)

Повідомляється про одного постраждалого

У Києві неподалік станції метро «Палац спорту» сьогодні ввечері сталася бійка зі стріляниною.

Як пише «Київ оперативний» у Facebook, під час інциденту було чутно шість пострілів.

«Після чого чоловік впав і більше не встає… Викликали швидку, яка терміново госпіталізувала потерпілого», – йдеться у повідомленні.

Інших подробиць інциденту поки немає. Також поки немає офіційної інформації від столичних правоохоронців.

Читайте також: