У одній із країн Європи працівникам дозволять дізнаватися про зарплати колег

Фінляндія розробляє закон, що дозволяє надавати інформацію про грошові виплати співслужбовців

Влада Фінляндії розробляє законопроєкт, що дозволяє працівникам дізнаватися про зарплати своїх колег, пише Reuters.

Жителі європейської країни можуть запитати цю інформацію у роботодавця, якщо вони підозрюють, що зазнають дискримінації за гендерною ознакою.

«Пріоритет уряду – усунення невиправданих розривів в оплаті праці», – сказав міністр із питань рівноправності Томас Бломквіст.

Законопроєкт може бути схвалений у квітні 2023 року.

Заперечення із цього приводу вже висунули роботодавці та профспілки. Наприклад, найбільша організація фінських роботодавців – Конфедерація фінської промисловості закликала дозволити надання інформації про різницю у зарплатах на добровільній основі.

Обов'язкова публікація такої інформації призведе до загальної цікавості та погіршення робочої атмосфери, впевнена старша юрисконсультка організації Катя Леппанен. У 2020 році жінки у Фінляндії заробляли на 17,2% менше за чоловіків.

Нагадаємо, у Португалії роботодавців штрафуватимуть за дзвінки чи повідомлення підлеглим у неробочий час.