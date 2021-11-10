У Португалії роботодавців штрафуватимуть за дзвінки чи повідомлення підлеглим у неробочий час

Керівники не зможуть турбувати працівників, коли у тих закінчився робочий день

Парламент Португалії прийняв поправки до трудового законодавства, згідно з якими роботодавців штрафуватимуть за звернення до підлеглих у неробочий час. Крім того, компаніям доведеться компенсувати працівникам витрати за електроенергію та Інтернет під час дистанційної роботи. Про це повідомляє Euronews.

Зокрема, роботодавцям заборонено контролювати своїх співробітників, поки вони працюють віддалено.

Однак пропозиція включити так зване «право на відключення» – законне право відключати робочі повідомлення та пристрої у неробочий час – була відхилена парламентарями.

Зазначено, що нові правила поширюватимуться на компанії зі штатом від 10 осіб.

«Компанії також повинні компенсувати витрати, понесені працівниками в результаті переходу на віддалену роботу. Це може включати рахунки за електроенергію або Інтернет. Роботодавці можуть списати ці витрати як комерційні», – йдеться в повідомленні.

Співробітники з дітьми до восьми років отримали право працювати з дому, не погоджуючи це заздалегідь із роботодавцем.

Між тим, аби побороти «почуття ізоляції», роботодавці повинні організовувати для своїх підлеглих не рідше ніж раз на два місяці різні офлайн-заходи.

Варто зазначити, що Португалія є першою європейською країною, яка змінила правила віддаленої роботи внаслідок пандемії коронавірусу у січні 2021 року.

Нагадаємо, в Україні 71,3% роботодавців готові розглянути перехід на чотириденний робочий тиждень як експеримент.