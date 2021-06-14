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    В Україні виявили мінімум Covid-заражень від початку року

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    Найбільше хворих у Києві та Запорізькій області - В Україні виявили мінімум Covid-заражень від початку року
    Найбільше хворих у Києві та Запорізькій області
    Фото: з відкритих джерел

    За вчора одужали 3 328 пацієнтів

    В Україні виявили мінімум нових випадків коронавірусу від початку року – 420 заражень за добу. Найбільше нових випадків в Києві та Запорізькій області. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Зазначимо, попередній мінімум випадків був 6 червня. Тоді виявили 535 нових Covid-заражень.

    За вчора госпіталізували 464 особи, померли 13 людей, а одужали 3 328 пацієнтів. За добу протестували методом ПЛР 11 638 осіб, методом ІФА – 1 589 осіб, експрес-тестами – 4 629 осіб.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (89), Запорізькій (44), Миколаївській (42), Київській (30) та Тернопільській (27) областях.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2 223 978 осіб;
    • одужало – 2 130 665 осіб;
    • летальних випадків – 51 692;
    • проведено ПЛР-тестувань – 10 516 186.

    Тим часом, британські вчені вважають, що нові штами коронавірусу, зокрема, дельта-варіант (так званий індійський штам), змінили клінічну картину Covid-19. Тепер найчастішими симптомами, на які скаржаться пацієнти, стали головний біль, нежить і біль у горлі.

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    Теги: коронавірус
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    В Україні виявили мінімум Covid-заражень від початку року