В Україні виявили мінімум Covid-заражень від початку року

Найбільше хворих у Києві та Запорізькій області

За вчора одужали 3 328 пацієнтів

В Україні виявили мінімум нових випадків коронавірусу від початку року – 420 заражень за добу. Найбільше нових випадків в Києві та Запорізькій області. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Зазначимо, попередній мінімум випадків був 6 червня. Тоді виявили 535 нових Covid-заражень.

За вчора госпіталізували 464 особи, померли 13 людей, а одужали 3 328 пацієнтів. За добу протестували методом ПЛР 11 638 осіб, методом ІФА – 1 589 осіб, експрес-тестами – 4 629 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (89), Запорізькій (44), Миколаївській (42), Київській (30) та Тернопільській (27) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 223 978 осіб;

одужало – 2 130 665 осіб;

летальних випадків – 51 692;

проведено ПЛР-тестувань – 10 516 186.

Тим часом, британські вчені вважають, що нові штами коронавірусу, зокрема, дельта-варіант (так званий індійський штам), змінили клінічну картину Covid-19. Тепер найчастішими симптомами, на які скаржаться пацієнти, стали головний біль, нежить і біль у горлі.

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