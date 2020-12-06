У Парижі демонстранти закидали спецназ фаєрами, трощать вітрини та авто
Правоохоронці застосували сльозогінний газ та висунули вимогу зупинити насильство на вулицях міста
На вулицях столиці Франції Парижа, де вчора вибухнули акції протесту проти нового закону про повноваження поліції, знову розпочалися жорстокі сутички між демонстрантами та силовиками.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.
Зазначається, що демонстранти закидали загони спецназу фаєрами, пошкодили фасади магазинів, спалили кілька машин та підпалили барикади у центрі Парижа.
Окрім того, група анархістів увірвалася в будівлю одного з банків та спалила папери, які там були.
У відповідь на це правоохоронці застосували сльозогінний газ та висунули повторну вимогу зупинити насильство на вулицях міста.
Згодом почалися арешти. Нині відомо про понад три десятки заарештованих.
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