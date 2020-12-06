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    У світі

    У Парижі демонстранти закидали спецназ фаєрами, трощать вітрини та авто

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    На вулицях Парижа знову розпочалися жорстокі сутички між демонстрантами та силовиками - У Парижі демонстранти закидали спецназ фаєрами, трощать вітрини та авто
    На вулицях Парижа знову розпочалися жорстокі сутички між демонстрантами та силовиками
    Фото: Reuters і АА

    Правоохоронці застосували сльозогінний газ та висунули вимогу зупинити насильство на вулицях міста

    На вулицях столиці Франції Парижа, де вчора вибухнули акції протесту проти нового закону про повноваження поліції, знову розпочалися жорстокі сутички між демонстрантами та силовиками. 

    Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.

    Зазначається, що демонстранти закидали загони спецназу фаєрами, пошкодили фасади магазинів, спалили кілька машин та підпалили барикади у центрі Парижа.

    Окрім того, група анархістів увірвалася в будівлю одного з банків та спалила папери, які там були.

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    У Парижі демонстранти закидали спецназ фаєрами, трощать вітрини та авто
    У Парижі демонстранти закидали спецназ фаєрами, трощать вітрини та авто
    У Парижі демонстранти закидали спецназ фаєрами, трощать вітрини та авто
    У Парижі демонстранти закидали спецназ фаєрами, трощать вітрини та авто
    У Парижі демонстранти закидали спецназ фаєрами, трощать вітрини та авто
    У Парижі демонстранти закидали спецназ фаєрами, трощать вітрини та авто
    У Парижі демонстранти закидали спецназ фаєрами, трощать вітрини та авто
    У Парижі демонстранти закидали спецназ фаєрами, трощать вітрини та авто
    Фото: Reuters і АА

    У відповідь на це правоохоронці застосували сльозогінний газ та висунули повторну вимогу зупинити насильство на вулицях міста.

    Згодом почалися арешти. Нині відомо про понад три десятки заарештованих.

    Цієї суботи, 5 грудня, в Парижі розпочалися масові протести проти нового закону про безпеку. В акціях протесту беруть участь понад 52 тисячі осіб. За даними МВС, на вулицях Парижа знаходяться 5 тис. протестувальників. Протести 5 грудня відзначилися зіткненнями між поліцією і протестувальниками.
    Спірний законопроєкт передбачає, зокрема, офіційний дозвіл поліції використовувати інформацію з безпілотників або застосовувати під час розслідувань відео, зняте самими поліцейськими. Правозахисники розцінюють це як вторгнення в приватне життя громадян.
    Крім того, документ забороняє публікацію зображень облич співробітників поліції або будь-яких інших даних, що викривають особу вартових правопорядку.

    Нагадаємо, Франція представила план масової вакцинації населення від коронавірусу.

    Теги: газ Франція протест населення
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