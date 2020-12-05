Gucci пожертвує півмільйона доларів на вакцинацію від Covid-19

За гроші модного бренду вакцинують найбільш вразливих людей у всьому світі

Модний бренд Gucci пожертвує $500 тис. на закупівлю і поширення вакцини від коронавірусу. За ці гроші вакцинують найбільш вразливих людей у всьому світі. Про це повідомляє агентство Reuters.

Відомо, що кошти перерахують ЮНІСЕФ, що підтримує ініціативу ВООЗ по масової вакцинації COVAX і групу GAVI.

«Глобальний рівноправний доступ до вакцини, за допомогою якої будуть захищені медичні працівники і ті, хто піддається найбільшому ризику, - це єдиний спосіб пом'якшити вплив пандемії на здоров'я населення і економіку. Саме для цього створено механізм COVAX», - відзначили представники бренду.

Відзначимо, що бренд регулярно займається благодійністю в рамках програми #GucciCommunity. Так, для глобальних світових цілей вдалося зібрати вже $100 тис.