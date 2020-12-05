  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Gucci пожертвує півмільйона доларів на вакцинацію від Covid-19

    • Розсилка
    Gucci зробить свій внесок в охоплення вакцинацією вразливих верств - Gucci пожертвує півмільйона доларів на вакцинацію від Covid-19
    Gucci зробить свій внесок в охоплення вакцинацією вразливих верств

    За гроші модного бренду вакцинують найбільш вразливих людей у всьому світі

    Модний бренд Gucci пожертвує $500 тис. на закупівлю і поширення вакцини від коронавірусу. За ці гроші вакцинують найбільш вразливих людей у всьому світі. Про це повідомляє агентство Reuters.

    Відомо, що кошти перерахують ЮНІСЕФ, що підтримує ініціативу ВООЗ по масової вакцинації COVAX і групу GAVI.

    «Глобальний рівноправний доступ до вакцини, за допомогою якої будуть захищені медичні працівники і ті, хто піддається найбільшому ризику, - це єдиний спосіб пом'якшити вплив пандемії на здоров'я населення і економіку. Саме для цього створено механізм COVAX», - відзначили представники бренду.

    Відзначимо, що бренд регулярно займається благодійністю в рамках програми #GucciCommunity. Так, для глобальних світових цілей вдалося зібрати вже $100 тис.

    Теги: гроші благодійність вакцинація населення ВООЗ коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies