Франція представила план масової вакцинації населення від коронавірусу

Вже на початку січня французи зможуть безкоштовно вакцинуватися

Вакцинація від коронавірусу у Франції почнеться вже на початку січня і буде безкоштовною і добровільною. Про це заявив французький уряд, повідомляє Politico у п'ятницю, 4 грудня.

Планується використовувати 200 мільйонів потенційних доз шести різних вакцин. План передбачає три фази вакцинації в порядку пріоритету і виходить з того, що до розміщення на ринку будуть допущені різні вакцини.

Згідно з планом, на першому етапі буде доступна обмежена кількість вакцин. Вони будуть призначені жителям і персоналу медичних будинків для людей похилого віку та співробітників цих установ. У період з січня по лютий дози близько мільйона осіб зможуть отримати дозу вакцини Pfizer/BioNTech.

До другого етапу, у березні, 14 мільйонів осіб отримають свою дозу залежно від їхнього віку – спочатку люди, старші за 75 років, потім люди, старші за 65 років, і медичні працівники у віці за 55 років. Тут будуть використовувати вже вакцини від Moderna, AstraZeneca, CureVac і Janssen.

Нарешті, третій етап плану, орієнтований на іншу частину дорослого населення, може початися наприкінці весни. Саме тоді французький уряд очікує вакцину Sanofi.

Зазначимо, що Франція виділила 1,5 мільярда євро на безкоштовні вакцини для свого населення. Спостерігати за впровадженням вакцини буде імунолог Ален Фішер, якому доведеться заспокоїти одне з найбільш скептично налаштованих до вакцин населень в Європі. Тільки 54% французів заявили про готовність пройти вакцинацію.

Нагадаємо, що 17 листопада, Франція планувала вакцинацію населення від Covid-19 у січні 2021.