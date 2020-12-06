Вакцина від Covid-19 може сформувати імунітет на 90 днів, – вчені

Вчені заявили, що вакцина проти Covid-19 може сформувати імунітет на 90 днів

Зараження сезонними коронавірусами відбуваються часто через 12 місяців, а іноді вже через пів року, але не протягом трьох місяців, зазначають вчені

Тривалість природного імунітету або імунітету, який індукується вакциною, ще не до кінця зрозумілий, але імунітет після отримання щеплення від Covid-19 може тривати 90 днів.

Про це йдеться у статті, опублікованій Консультативною групою з питань загрози нових респіраторних вірусів, повідомляє Mirror.

«Виходячи з мінливості даних та диференціальної реакції серед населення, ми консервативно оцінюємо, що захисна імунна відповідь після зараження ГРВІ, CoV-2 або вакцинації може тривати 90 днів», – зазначають фахівці.

Їхня оцінка базується на тому, що інші коронавіруси, як правило, реінфікуються за один-два роки.

Зараження сезонними коронавірусами відбуваються часто через 12 місяців, а іноді вже через пів року, але не протягом трьох місяців – зазначають вчені.

Вони пояснили, що протягом одного місяця після природного зараження велика частина людей формує імунітет, який захищає від хвороб, викликаних реінфекцією.

Експерти додали, що невелика частина людей може не сформувати імунітет ані після природної інфекції, ані після вакцинації, але, як кажуть, їх небагато порівняно з більшістю людей, які отримують імунітет.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. 9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

Вчені стверджують, що Covid-вакцина Moderna дає імунітет щонайменше на три місяці.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.