У Парижі стартувала «нормандська зустріч»

Представники України, Німеччини, Франції та Росії обговорять кроки з мирного врегулювання на Донбасі

На зустріч політичних радників прибув очільник Офісу президента Андрій Єрмак

У столиці Франції Парижі розпочалася зустріч у «нормандському форматі» на рівні політичних радників. Представники України, Німеччини, Франції та Росії обговорять кроки з мирного врегулювання на Донбасі.

Повідомляється, що зустріч почалася о 13:00 за Києвом в Єлисейському палаці. У ній беруть участь глава Офісу президента України Андрій Єрмак, радник німецького канцлера Єнс Пльотнер і радник президента Франції Еммануель Бонн та заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак.

Нагадаємо, раніше Єрмак вже заявив, що розблокування «нормандського формату» є сигналом готовності сторін до мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Він також спростував, що на зустрічі в Парижі обговорюватиметься можливість прямого контакту з Києвом з представниками окупаційної влади на Донбасі, на чому традиційно наполягає російська сторона.

Додамо, що Єрмак розповів, на яких умовах відбудуться переговори радників «нормандського формату».

Раніше повідомлялося, що Єрмак обговорив із радником Байдена безпекову ситуацію навколо України.

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