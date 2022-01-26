Переговори Нормандської четвірки: на Банковій заперечують очевидне

Жодні переговори з Росією не можуть бути остаточними

Нормандський формат протягом останнього часу працює на холостому ходу

26 січня у Парижі пройдуть переговори політичних радників лідерів Нормандської четвірки. Напередодні німецьке інформаційне агентство dpa, посилаючись на джерела у Єлисейському палаці, припустило, що у французькій столиці обговорюватимуть перспективу прямих переговорів України з представниками так званих ДНР та ЛНР.

Для розуміння: подібні прямі переговори є постійною вимогою Росії, і згода на їх проведення дозволить Кремлю позиціонувати себе як посередника у війні на Донбасі. Навіть попри те, що більшість тверезомислячих людей розуміє, що саме Росія роздмухала там полум'я найбільшого за останніх 20 років конфлікту у Європі.

Путін заперечує очевидне, намагаючись у такий спосіб скинути тягар санкцій Заходу

Нормандський формат протягом останнього часу працює на холостому ходу, навіть зустрічі політичних радників стали нечастими. Задля її проведення у Парижі Кабінет Міністрів України відкликав з парламенту законопроєкт «Про основи державної політики перехідного періоду». Нагадаю, на цьому наполягала Росія, і українська влада вчергове встала на шлях поступок Кремлю. Сумно констатувати, що на Банковій заперечують очевидне.

Подібна практика вже існувала восени 2019 року, коли офіційний Київ боровся за проведення саміту Нормандської четвірки у Парижі. Заради його проведення на вищому рівні Україна погодилася на «формулу Штайнмаєра» та відвела війська на низці ділянок лінії зіткнення.

Проте зустріч керівників держав, які входять до Нормандського квартету, не спричинила прориву у врегулюванні: Росія не лише продовжує повторювати «їх там нєт», але і не допускає представників Міжнародного Червоного Хреста до українських полонених на Донбасі.

Зараз навколо кордонів України зосереджено десятки тисяч російських військових, напруження, за оцінками низки експертів, сягає критичної межі

Зростає спокуса вирішити конфлікт з Росією шляхом поступок з боку України, до яких її може примушувати Захід. Локомотивом цього процесу наразі виглядає Еммануель Макрон, якому у контексті прийдешніх президентських виборів у Франції навесні цього року потрібна «маленька зовнішньополітична перемога». Курс «світлофорної» коаліції у Німеччині також не породжує оптимізму у керівників України та простих громадян нашої країни.

Саме тому напередодні зустрічі політичних радників Норманді у Парижі не зайвим буде наголосити: поступки Росії під тиском західних партнерів не є прийнятним варіантом для України, від імені якої діятиме Андрій Єрмак. І суспільно-політична ситуація в Україні разом з економічними проблемами лише посилює відчуття від того, що переговори будуть рухом по мінному полю без карти та вказівників.

Джерело: site.ua

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