Французька парламентарка: повернути зараз Донбас до України – нереально

«Я не знаю, що могло б вирішити цю ситуацію»

Повернути окуповані райони Донбасу під українську юрисдикцію не вдасться найближчим часом. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловила депутатка Національних зборів Франції Валерія Фор-Мунтян.

Парламентарка вважає, що поточний стан речей, якщо бути чесними до кінця, влаштовує і Україну. «Звичайно, ніхто від початку не хотів, щоб так сталося, – ні з Кримом, ні з Донбасом. Але і повернути зараз Донбас до України – нереально: ні політично, ні економічно, ні екологічно. Там – екологічна катастрофа; у тому маразмі виросло ціле покоління. Щось із цим зробити зараз просто неможливо. Я не знаю, що могло б вирішити цю ситуацію», – зазначила Валерія Фор-Мунтян.

Політикиня навела приклад: якщо гіпотетично уявити спробу політичного врегулювання конфлікту на Донбасі, доведеться проводити там вибори і обмежити право голоса мешканців окупованих територій буде не можна.

«Росії там нічого не треба – ні люди, ні земля, та й економічно вони не потягнуть. На додаток, їм ніхто у цьому не допоможе. Тому, що б там не говорили у Нормандському форматі, цю ситуацію можна покращити, але не змінити», – підсумувала Валерія Фор-Мунтян.

Раніше повідомлялося, що, на думку президента Франції Емманюеля Макрона, «нормандський формат» зберігає свою актуальність.

Нагадаємо, що Україна просить допомоги іноземних урядів через російську агресію. Народні депутати на пленарному засіданні 25 січня розглянули звернення Верховної Ради України до міжнародних парламентів, урядів та організацій через військовий шантаж Росії.