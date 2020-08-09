У Парижі запровадили обов'язкове носіння масок на вулиці
Носити маску з понеділка потрібно буде в районах з високою відвідуваністю і найбільш інтенсивним рухом
Коронавірус знову став активно циркулювати серед населення паризького регіону
З понеділка, 10 серпня, в деяких округах Парижа громадян зобов'яжуть носити медичні маски на вулиці.
Про це повідомляє паризьке управління поліції.
«Нові заходи з боротьби з епідемією коронавірусу у французькій столиці наберуть чинності з 8:00 понеділка і торкнуться всіх людей старше 11 років. Носити маску потрібно буде в районах з високою відвідуваністю і найбільш інтенсивним рухом транспорту», – йдеться в повідомленні.
У поліції повідомили, що маски потрібно буде обов'язково носити на набережній Сени, каналу Сан-Мартен, а також на ринках просто неба
Крім того, обов'язковий масковий режим на вулиці вводиться в чотирьох департаментах навколо Парижа: Сен-Сен-Дені, О-де-Сен, Валь-де-Марн і Валь-д'Уаз.
У повідомленні поліції Парижа зазначається, що коронавірус знову став активно циркулювати серед населення столичного регіону – щодня фіксується близько 400 нових хворих. Особливо висока захворюваність реєструється серед молодих людей 20-30 років.
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Нагадаємо, в Україні станом на 8 серпня лабораторно підтверджено 79 750 випадків Covid-19, з них за добу – 1489, померли – 27 пацієнтів.