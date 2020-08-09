У Парижі запровадили обов'язкове носіння масок на вулиці



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Носити маску з понеділка потрібно буде в районах з високою відвідуваністю і найбільш інтенсивним рухом

Коронавірус знову став активно циркулювати серед населення паризького регіону

З понеділка, 10 серпня, в деяких округах Парижа громадян зобов'яжуть носити медичні маски на вулиці.

Про це повідомляє паризьке управління поліції.

«Нові заходи з боротьби з епідемією коронавірусу у французькій столиці наберуть чинності з 8:00 понеділка і торкнуться всіх людей старше 11 років. Носити маску потрібно буде в районах з високою відвідуваністю і найбільш інтенсивним рухом транспорту», – йдеться в повідомленні.

У поліції повідомили, що маски потрібно буде обов'язково носити на набережній Сени, каналу Сан-Мартен, а також на ринках просто неба

Крім того, обов'язковий масковий режим на вулиці вводиться в чотирьох департаментах навколо Парижа: Сен-Сен-Дені, О-де-Сен, Валь-де-Марн і Валь-д'Уаз.

У повідомленні поліції Парижа зазначається, що коронавірус знову став активно циркулювати серед населення столичного регіону – щодня фіксується близько 400 нових хворих. Особливо висока захворюваність реєструється серед молодих людей 20-30 років.

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Нагадаємо, в Україні станом на 8 серпня лабораторно підтверджено 79 750 випадків Covid-19, з них за добу – 1489, померли – 27 пацієнтів.