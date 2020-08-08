В Україні через спецсистему будуть відстежувати контакти заражених на коронавірус, – Шмигаль



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«Це дозволить більш оперативно реагувати та розривати ланцюги захворювань» - Шмигаль

Таким чином в уряді хочуть розривати ланцюги захворювань

В Україні створять систему, яка буде відстежувати контакти заражених коронавірусною хворобою Covid-19. Про це за підсумками позачергового засідання уряду 8 серпня повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Як зазначається, розроблятимуть спеціальну систему для відстеження три відомства: Міністерство охорони здоров’я, Міністерство внутрішніх справ і Міністерство цифрової трансформації.

«МОЗ, МВС, Мінцифри та інші відповідальні органи мають створити ефективну систему відслідковування контактів людей, які захворіли на Covid-19. Ці епідеміологічні розслідування мають бути системними, з жорстким контролем за самоізоляцією», – попередив глава уряду.

За його словами, це дозволить більш оперативно реагувати та розривати ланцюги захворювань.

Нагадаємо, напередодні Шмигаль заявив, що в суботу Кабінет міністрів України збереться на позачергове засідання через погіршення ситуації з коронавірусом в країні.

Зауважимо, станом на ранок 8 серпня в Україні 79750 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За минулу добу хворобу підтвердили майже у 1500 осіб.

Нагадаємо, Кабмін екстрено збереться через погіршення ситуації з коронавірусом.

Як повідомлялося, Шмигаль знову заговорив про постачання води до окупованого Криму.

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