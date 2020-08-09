У порт «Південний» зайшло судно з хворими на коронавірус моряками



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Зараз «коронавірусне» судно пришвартовано на карантинний причал Архівне фото

За останні 30 днів це вже друге судно, на якому виявлені моряки, інфіковані коронавірусом

У морський порт «Південний», що на Одещині, зайшло іноземне судно, на якому частина екіпажу інфікована Covid-19.

Про це повідомив директор Лабораторного центру МОЗ України на водному транспорті Микола Голубятніков.

Він зазначив, в ході обстеження екіпажу, в складі якого в момент прибуття в порт було кілька хворих моряків, Covid-19 виявлено у 11 осіб.

«Зараз судно пришвартовано на карантинний причал, вирішуємо питання щодо госпіталізації хворих, і з обстеження тих, у кого Covid-19 не виявлене», – повідомив Голуб'ятників.

За його даними, на судно має прибути змінний екіпаж, корабель піддадуть ретельній дезінфекції.

За останні 30 днів, за словами чиновника, це вже друге судно, на якому виявлені моряки, інфіковані коронавірусом. При цьому капітани обох судів запевняли українських фахівців, що у моряків – звичайна застуда, однак обстеження показало, що члени екіпажу заражені.

«На судні - загальне повітряне середовище: є один занос (інфекції –ред.), буде перенесення всьому екіпажу ... Думати потрібно нам усім, як виключити пропуски вірусу на територію через систему міжнародного судноплавства», – написав Голуб'ятників.

За інформацією ЗМІ, судно, на якому виявлено 11 хворих, – суховантаж Patrа, який курсує під прапором Греції.

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Нагадаємо, в Україні станом на 8 серпня лабораторно підтверджено 79 750 випадків Covid-19, з них за добу – 1489, померли – 27 пацієнтів.