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    У світі

    Розповсюдження коронавірусу продовжує бити у Польщі рекорди

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    Загальна кількість випадків зараження коронавірусом у Польщі сягнула 51 167 випадків - Розповсюдження коронавірусу продовжує бити у Польщі рекорди
    Загальна кількість випадків зараження коронавірусом у Польщі сягнула 51 167 випадків

    У Польщі за добу виявили майже 850 хворих на коронавірус

    За минулу добу у Польщі зареєстровано 843 нові випадки коронавірусної інфекції, померло 13 хворих на Covid-19.

    Про це повідомляє Польське радіо.

    «Померлі особи мали від 59 до 89 років. У більшості з них були супутні захворювання», – зазначається у повідомленні.

    Згідно з наявною інформацією, одужали за минулу добу 362 людини, заражені вірусом SARS-CoV-2.

    За повідомленням польських ЗМІ, найбільше випадків зараження підтверджено на Сілезії, Мазовії та Малопольщі. Зокрема, у Сілезькому воєводстві зареєстровано 208 випадків, в Мазовєцькому – 131, Малопольському – 124, Великопольському – 54, Поморському – 53, Підкарпатському – 44, Нижньосілезькому – 35, Лодзькому – 31, Вармінсько-Поморському – 24, Люблінському – 22, Західнопоморському – 21, Опольському – 17, Свентокшиському – 13, Підляському – 12.

    Загальна кількість випадків зараження коронавірусом у Польщі сягнула 51 167 випадків, померло 1800 інфікованих. Від початку епідемії одужали вже 32 403 пацієнти.

    Як повідомлялося, станом на ранок 8 серпня в Україні зафіксовано 1 489 нових випадків коронавірусу, це на 36 випадків більше, ніж учора (1 453).

    Одужали – 600 (вчора 531), померли – 27 (вчора 33).

    Загалом одужали 43 655 осіб, летальних випадків – 1 879.

    У Києві виявлено хворих 200 осіб (вчора 186). Також 88 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 94) і 154 – на Львівщині (вчора 152), 109 – на Рівненщині (вчора 100).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      79750
    • Одужали
      43655
    • Хворіють
      34216
    • Померли
      1879

    Нагадаємо, в Україні станом на 7 серпня лабораторно підтверджено 78 261 випадок Covid-19, з них за добу – 1453. Померли – 33 пацієнти. 

    Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

    Найбільше нових випадків зафіксовано у Києві, Львіській, Рівненській, Харківській, Одеській, Івано-Франківській областях.

    Польща епідемія коронавірус
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