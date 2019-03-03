У Парижі затримано 33 учасника руху «жовтих жилетів»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Парижі в мітингах взяли участь близько чотирьох тисяч учасників протесту

У Парижі (Франція) під час акцій протесту руху «жовтих жилетів» поліція затримала 33 людини.

Про це повідомляє France Info.

За даними влади, у Парижі в мітингах взяли участь близько чотирьох тисяч учасників протесту.

За даними МВС, по всій Франції поліція нарахувала 39,3 тисяч осіб. При цьому самі «жовті жилети« повідомили про понад 92 тисячі учасників мітингів по всій країні.









Des Gilets Jaunes quittent les Champs-Elysées et partent en manif sauvage dans les rues de Paris rien ne changera jamais ces individus ne respecteront jamais les règles de la République. #GiletsJaunes #Acte16 #ActeXVI #2mars #YellowVests #Paris pic.twitter.com/AgLzumUMr8 — ‍ Eric Lopez (@ericoolopez) 2 березня 2019 р.

Протести в ряді міст Франції пройшли в суботу, 2 березня. В останню хвилину головний рух змінив свій запланований маршрут, у результаті чого поліція застосувала спецзасоби. Повідомлялося про дев'ятьох затриманих.

Нагадаємо, що у Франції вже кілька місяців тривають протести. Масові акції почалися через різке підвищення цін на паливо. Пізніше протестувати вийшли французькі школярі і студенти.

Невдоволення не вщухло навіть після того, як французький уряд погодився скасувати підвищення цін на паливо і заморозити ціни на газ і електрику на 2019 рік - тоді французи стали виступати за підвищення зарплат і пенсій, зниження податків і навіть встановлення м'яких вимог для вступу в університети.