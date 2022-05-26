Пермський коледж заборонив продавати сосиски в тісті неповнолітнім

В одному з додатків до СанПіН вказано перелік продуктів, які не допускаються при організації харчування дітей

У їдальні Пермського медичного коледжу перестали продавати випічку з ковбасою та сосисками особам, які не досягнули повнолітнього віку. Фото оголошення, де прописано заборону, опублікувала у соцмережах пермська активістка Людмила Єлтишева.

«Цікаво, що входить до цієї випічки? Може якісь заборонені речовини? Чому тоді в школах Пермі подібна випічка є у відкритому продажу та без обмежень за віком? Чи ми чогось із вами не знаємо, і ця випічка в інших навчальних закладах продається незаконно?» – прокоментувала знімок Людмила Єлтишева.

Відповідаючи на коментар під тим самим постом, авторка зазначила, що це схоже на дискримінацію. Інший варіант – що використовується ковбаса низької якості.

У медколеджі заборону пояснили Санітарно-епідеміологічними вимогами щодо організації громадського харчування населення, яке затвердили восени 2020 року. Саме на СанПіН послалася спеціаліст з охорони праці коледжу Алла Котельникова, коментуючи ситуацію місцевим ЗМІ.

В одному з додатків до СанПіН вказано перелік продуктів, які не допускаються при організації харчування дітей (тобто всіх, кому ще не виповнилося 18 років). У списку немає випічки з сосисками та ковбасою. Але до нього справді включені ковбаси поряд із сирокопченими м'ясними гастрономічними виробами.

Тим часом спікер Держради Криму Володимир Константинов запропонував прибрати англійську із програми російських шкіл, замінивши її вивченням «своїх мов».

Нагадаємо, що з вересня система освіти в окупованому Маріуполі повністю переходить на російські стандарти та російські програми.