Реформа шкільного харчування: Клопотенко знову розробляє нове меню

Клопотенко і його команда продовжує оновлювати нові страви для шкільного меню

Розвитку загальної гастрономічної культури сприятиме включення в меню шкіл найкращих світових страв

Шеф-кухар, співавтор реформи шкільного харчування в Україні та ідеолог проєкту зі зміни культури харчування CultFood Євген Клопотенко разом із командою готує рецептурну збірку для шкіл. По ньому можна буде приготувати 500 страв.

Нові рецепти повинні допомогти установам формувати різноманітні унікальні меню, які також відповідатимуть новим нормам харчування учнів. Про це він розповів obozrevatel.

За словами шеф-кухаря, вони з командою зараз розробляють та проробляють нові страви для шкільного меню. Усі вони увійдуть до збірки із 500 рецептами: там будуть 160 вже затверджених страв та ще 340 нових.

«Працюючи над реформою шкільного харчування, ми побачили потребу кухарів у збільшенні вибору страв, які вже відповідають новим стандартам, для можливості формування меню школами», – пояснив Клопотенко.

Півтисячі рецептів, зазначив шеф-кухар, дозволить школам формувати унікальні меню, які відповідатимуть нормам калорійності, білків, жирів та вуглеводів. Крім того, включення до меню найкращих страв кухонь світу, зокрема української, сприятиме розвитку загальної гастрономічної культури.

Як повідомлялося, у столичній школі кухарі та прибиральниця побилися через котлети

Нагадаємо, кухар Клопотенко відреагував на скандал із харчуванням у школах.

Також директор сільської школи показав меню від Клопотенка і викликав емоції соцмереж. Раніше ми писали, що мережу накрило обурення новим шкільним меню від Клопотенка.