Окупанти переводять освіту в Маріуполі на російську програму

Математика – не для підвищення рівня, а теж як процес знищення української мови

В школах будуть викладати всього три предмети – російська мова/література, історія Росії та математика

Окупанти влаштували «організаційно-методичне» зібрання вчителів, яких примушують до співпраці в освітньому процесі. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Протягом травня окупанти збираються запустити 4 школи по одній в кожному районі міста.

«Глобального вибору освітянам вже не залишають, прямо та непрямо погрожують «негативними» наслідками від фільтраційних таборів до обмеження «гуманітарної» допомоги», – йдеться у повідомленні.

З вересня система освіти в Маріуполі повністю переходить на російські стандарти та російські програми.

«В рамках «адаптації» малих маріупольців в школах до переходу на російські програми в школах будуть викладати всього три предмети – російська мова/література, історія Росії та математика. Важливе зауваження – математика не для підвищення рівня, а теж як процес знищення української мови», – зазначає радник мера.

Маріупольські діти не розуміють математичні терміни російською, тому саме для адаптації в навчанні будуть викладати математику.

Також повідомляється, що рашисти після остаточного захоплення Маріуполя, ймовірно, перекинуть свої сили для посилення інших наступальних операцій на Донбасі.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що завдяки героїзму захисників Маріуполя вдалося відтягти війська від Києва та зупинити наступ російських військових на Запоріжжя та Донеччину.