Реформа шкільного харчування: що зміниться в їдальнях після канікул

На початку січня завершився перехідний період впровадження реформи

На початку січня 2022 року завершився перехідний період з оновлення системи закупівель та освоєння нових технологічних карт. Уже після канікул реформа шкільного харчування, ініційована першою леді України Оленою Зеленською, має запрацювати повною мірою.

«Держпродспоживслужба контролюватиме впровадження нових норм та дотримання санітарних норм закладами освіти. Ця реформа дуже важлива, адже результати цієї реформи торкаються кожного з нас через здоров’я наших дітей», – зазначили у відомстві.

Оновлене меню для шкільних їдалень має перелік із 160 страв. У ньому обмежено кількість солі та цукру, жирів рослинного й тваринного походження та субпродуктів. Натомість збільшено кількість споживання молока та кисломолочних продуктів, м’яса, риби, свіжих овочів і фруктів.

Усі шкільні заклади зобов’язані:

зменшити кількість цукру у 2-2,5 рази – до 7,5 г на один прийом їжі;

збільшити кількість фруктів до 100 г на один прийом їжі;

зменшити кількість хліба на 1 прийом їжі з 60-80 г до 30-50 г;

збільшити кількість м’яса птиці так, щоб протягом п’ятиденного робочого тижня при одноразовому харчуванні забезпечити дві порції м’яса по 70 г, 100 г або 120 г кожна, залежно від віку дітей;

збільшити кількість молочних продуктів при формуванні меню.

Особливості продуктів:

приблизно 75% продуктів у їдальнях мають бути рослинного походження: овочі, салати, злакові, фрукти та ягоди;

картоплю як окрему страву можна пропонувати не більше двох разів на тиждень у разі п’ятиденного перебування в школі, або не більше трьох разів на тиждень у разі 6-7-денного перебування;

відварювати овочі, щоби приготувати салати на наступний день, не можна;

салати треба заправляти перед видаванням;

треба надавати перевагу продуктам із вищим вмістом харчових волокон (наприклад, обирати гречку замість рису);

надавати перевагу цільнозерновим хлібобулочним виробам із високим вмістом клітковини з додаванням висівок, насіння;

м’ясні страви (очищені від волокон курку, індичку, нежирну свинину, телятину) треба якомога частіше комбінувати з овочевими гарнірами чи салатами;

насичені жири, зокрема вершкове масло, не мають становити понад 10% від загальної кількості калорій;

у стравах можуть бути очищені горіхи або насіння. Але про це треба вказувати в меню, аби діти з харчовими алергіями знали про це. Горіхи або насіння також можна пропонувати в окремій упаковці, але без глазурі й додавання цукру;

сніданок, обід та вечеря мають містити по одній порції зернових продуктів або картоплі, овочів, фруктів, м’ясних чи рибних страв, молочних чи кисломолочних продуктів. Плавлений сир не дозволяється;

сіль можна використовувати тільки йодовану та лише для приготування їжі;

заборонено використовувати соуси та майонези, крім кетчупу з високим вмістом томатів на 100 грамів продукту;

питна вода має бути доступна завжди під час їжі, сік можна пропонувати в обмеженій кількості й без додавання цукру та підсолоджувачів.

Заборони на продаж:

у шкільних буфетах заборонено продавати солодкі хлібобулочні вироби, продукти з високим вмістом цукру чи солі, консервантів, барвників та ароматизаторів.

газовані напої, зокрема й солодкі, м’ясні та рибні продукти промислового та кулінарного виробництва, непастеризовані соки та молочні продукти, кава і гриби.

Нагадаємо, перша леді Олена Зеленська підбила підсумки харчової реформи шкільного харчування.

Читайте також: