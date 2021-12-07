У дитячих садочках зміниться харчування: Клопотенко розказав деталі

Кухар закінчив завершив роботу над новим меню для дитячих садочків

Шеф-кухар та засновник соціального проєкту «Нове шкільне харчування» Євген Клопотенко закінчив роботу над новим меню для дитячих садочків. Зокрема, там зменшили кількість продуктів та додали більше молочних страв. Про це інформує «Укрінформ».

За словами Клопотенка, з меню прибрали деякі спеції (наприклад, хмелі-сунелі) та зменшили кількість продуктів, що використовуються.

«Малим дітям треба давати п’ять разів на день молоко, тому додали більше молочки і різних варіацій страв із молоком. Але меню на 95% лишилося таким, як у школах», – сказав він.

Клопотенко додав, що основна ідея зміни у харчуванні – діти їдять здорову їжу в садочку, потім у школі, а потім і самі будуть готувати здорову їжу собі, своїм дітям, а далі внукам.

Із 1 січня у всіх навчальних закладах мають запровадити оновлені норми для харчування (наразі діють нормативні документи 1956 року).

Як зазначає Клопотенко, повне впровадження і результати реформи українці відчують через 2,5-3 роки. За цей час система харчування має перезапустися, а далі експерт розпочне роботу в інших сферах.

Нагадаємо, раніше Радуцький розповів, як зміниться харчування у школах та садочках.