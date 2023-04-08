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У Петербурзі з’явилося антивоєнне графіті

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Петербурзі з’явилося антивоєнне графіті
Фотографію графіті опублікував в інстаграмі петербурзький художник під ніком vano_bogomaz
фото: «Север.Реалии»

У центрі малюнка зображений розіп'ятий Ісус Христос

У російському Петербурзі з’явилося антивоєнне графіті «Прости їм, бо вони не знають, що роблять». Фотографію графіті опублікував в інстаграмі петербурзький художник під ніком vano_bogomaz, повідомляє проєкт Радіо Свобода «Север.Реалии».

У Петербурзі з’явилося антивоєнне графіті фото 1

«Минуло 2000 років, а ми все не можемо зупинитися робити зло», – написав він.

У Петербурзі з’явилося антивоєнне графіті фото 2

У центрі графіті зображений розіп'ятий Ісус Христос, змальований з картини Дієго Веласкеса, з обох боків від нього стоять солдати в уніформі.

Раніше повідомлялося, що українська символіка заполонила окупований Крим

Нагадаємо, напередодні секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов анонсував, що Україна змінить стратегію майбутньої деокупації Криму від російських загарбників.

 

Теги: художник радіо Свобода

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