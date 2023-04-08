У Петербурзі з’явилося антивоєнне графіті

Фотографію графіті опублікував в інстаграмі петербурзький художник під ніком vano_bogomaz

У центрі малюнка зображений розіп'ятий Ісус Христос

У російському Петербурзі з’явилося антивоєнне графіті «Прости їм, бо вони не знають, що роблять». Фотографію графіті опублікував в інстаграмі петербурзький художник під ніком vano_bogomaz, повідомляє проєкт Радіо Свобода «Север.Реалии».

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«Минуло 2000 років, а ми все не можемо зупинитися робити зло», – написав він.

У центрі графіті зображений розіп'ятий Ісус Христос, змальований з картини Дієго Веласкеса, з обох боків від нього стоять солдати в уніформі.

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Раніше повідомлялося, що українська символіка заполонила окупований Крим.

Нагадаємо, напередодні секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов анонсував, що Україна змінить стратегію майбутньої деокупації Криму від російських загарбників.