У Петербурзі з’явилося антивоєнне графіті
У центрі малюнка зображений розіп'ятий Ісус Христос
У російському Петербурзі з’явилося антивоєнне графіті «Прости їм, бо вони не знають, що роблять». Фотографію графіті опублікував в інстаграмі петербурзький художник під ніком vano_bogomaz, повідомляє проєкт Радіо Свобода «Север.Реалии».
«Минуло 2000 років, а ми все не можемо зупинитися робити зло», – написав він.
У центрі графіті зображений розіп'ятий Ісус Христос, змальований з картини Дієго Веласкеса, з обох боків від нього стоять солдати в уніформі.
Раніше повідомлялося, що українська символіка заполонила окупований Крим.
Нагадаємо, напередодні секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов анонсував, що Україна змінить стратегію майбутньої деокупації Криму від російських загарбників.
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