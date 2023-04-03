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Мешканку Петербурга затримано за підозрою у вбивстві пропагандиста Татарського – росЗМІ

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Мешканку Петербурга затримано за підозрою у вбивстві пропагандиста Татарського – росЗМІ
підозрювана у вбивстві пропагандиста Владлена Татарського Дар'я Трепова принесла в кафе коробку з погруддям Татарського, у який було вмонтовано вибуховий пристрій
фото: фонтанка

Підозрювана принесла в кафе коробку з погруддям Татарського, у який було вмонтовано вибуховий пристрій

Російські силовики затримали мешканку Санкт-Петербурга Дар'ю Трепову за підозрою у вбивстві пропагандиста Владлена Татарського.

Про це повідомляє агенство «Фонтанка».

За підозрою в убивстві Татарського затримано Дар'ю Трепову, 1997 року народження, мешканку Санкт-Петербурга, її доставлено до слідчого, сказав співрозмовник агентства.

За його словами, у слідства є підстави вважати, що Трепова принесла в кафе коробку з погруддям Татарського, у який було вмонтовано вибуховий пристрій.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Одразу ж після вибуху порушено кримінальну справу. За інформацією петербурзького Слідчого комітету, поранення різного ступеня тяжкості отримали 19 людей, загалом постраждало 25 осіб. Інцидент розслідують як теракт.

Нагадаємо, у російському Санкт-Петербурзі в кафе, яке належить засновнику терористичної ПВК «Вагнер», пролунав вибух, внаслідок якого загинув російський пропагандист Владлен Татарський. У Мережі також опублікували момент вибуху та фото дівчини, яка нібито подарувала пропагандисту Владлену Татарському статуетку з вибухівкою.

Теги: теракт вбивство вибух Санкт-Петербург росія

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