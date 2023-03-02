Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Данілов пояснив заяву про зміни в стратегії визволення Криму

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Данілов пояснив заяву про зміни в стратегії визволення Криму
Секретар РНБО Олексій Данілов
фото: РНБО

Документи, які визначають стратегію деокупації півострова, мають відповідати інтересам нашої країни її громадян

Враховуючи ті обставини, які на сьогодні відбуваються на території України, треба обов'язково розглянути стратегію деокупації Криму та внести до неї зміни. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону.

«Я хочу звернути увагу, у 2021 році 24 березня вийшов указ президента Володимира Зеленського «Про стратегію деокупації автономної республіки Крим і міста Севастополь». Там, де ми вперше, починаючи з 2014 року відпрацювали всі моменти та первинна пропозиція була вирішувати це питання політико-дипломатичним шляхом», – нагадав він.

Данілов пояснив, що так написано в нормативно-правових документах, які діють на сьогодні. За його словами, враховуючи ті обставин, які зараз відбуваються на території України, треба обов'язково розглянути цю стратегію, внести до неї відповідні зміни та проголосувати за них на засіданні РНБО. Далі президент має видати або новий указ, або внести зміни до стратегії, яку було прийнято раніше.

«Нічого конспірологічного немає, ми працюємо з відповідними документами, аби вони відповідали інтересам нашої країни та відповідали інтересам громадян нашої держави», – наголосив посадовець.

Нагадаємо, що напередодні Олексій Данілов анонсував, що Україна змінить стратегію майбутньої деокупації Криму від російських загарбників.

До слова, генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував можливість силового повернення Україною Криму й зазначив, що війна повинна закінчитися за столом переговорів, за яким Україна сама ухвалить рішення про прийнятні для неї умови. Тим часом, за повідомленням Генштабу, військовослужбовці РФ вивозять свої родини з Криму.

Читайте також: Битви не буде: Гуменюк розповіла, як ЗСУ звільнятимуть Крим
Теги: Олексій Данілов деокупація Крим

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На кримських пляжах окупанти активно риють «фортифікаційні споруди»
Гауляйтер Криму водитиме екскурсії в окопах, які йому побудує Путін
22 лютого, 17:55
У своєму посланні Путін згадав лише про Донецьку і Луганську області
Путін перейшов до «плану Б» у війні проти України – Данілов
22 лютого, 07:48
Медведчук розповів, де тепер змушений жити
Медведчук розповів, де тепер змушений жити
17 лютого, 08:08

Події в Україні

Данілов пояснив заяву про зміни в стратегії визволення Криму
Данілов пояснив заяву про зміни в стратегії визволення Криму
Окупанти обстріляли село на Харківщині: загинула жінка
Окупанти обстріляли село на Харківщині: загинула жінка
Зеленський прокоментував атаку на Запоріжжя та ситуацію на фронті
Зеленський прокоментував атаку на Запоріжжя та ситуацію на фронті
Окупанти готуються до наступу ЗСУ в Маріуполі
Окупанти готуються до наступу ЗСУ в Маріуполі
Росіяни почали повстання проти Путіна? Головне за 2 березня
Росіяни почали повстання проти Путіна? Головне за 2 березня
Маляр розвінчала російські наративи про Бахмут, які поширюють пропагандисти
Маляр розвінчала російські наративи про Бахмут, які поширюють пропагандисти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
У Швейцарії загадково померла акушерка, яка приймала пологи у коханки Путіна
28K
Уряд збільшив зарплати захисникам: хто отримає понад 150 тис.
27K
Провал під Вугледаром розкрив серйозні проблеми армії РФ – ISW
22K
Путін скликає екстрене засідання Ради безпеки РФ
11K
В Японії виявлено ще одну металеву кулю невідомого походження
8656
Вибухи на аеродромі «Мачулищі»: білоруси зняли пропагандистське відео про А-50

Новини

Пригожин заявив, що у «Вагнері» не лишилося жодного серба
Вчора, 06:48
Як Кремль використовує візит Лукашенка до Китаю: оцінка ISW
1 березня, 06:22
Навіщо Путін призупинив договір про ядерну зброю: пояснення ISW
28 лютого, 06:54
Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
27 лютого, 06:49
У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32

Прес-релізи

Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
2 березня, 10:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту