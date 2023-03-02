Данілов пояснив заяву про зміни в стратегії визволення Криму

Документи, які визначають стратегію деокупації півострова, мають відповідати інтересам нашої країни її громадян

Враховуючи ті обставини, які на сьогодні відбуваються на території України, треба обов'язково розглянути стратегію деокупації Криму та внести до неї зміни. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону.

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«Я хочу звернути увагу, у 2021 році 24 березня вийшов указ президента Володимира Зеленського «Про стратегію деокупації автономної республіки Крим і міста Севастополь». Там, де ми вперше, починаючи з 2014 року відпрацювали всі моменти та первинна пропозиція була вирішувати це питання політико-дипломатичним шляхом», – нагадав він.

Данілов пояснив, що так написано в нормативно-правових документах, які діють на сьогодні. За його словами, враховуючи ті обставин, які зараз відбуваються на території України, треба обов'язково розглянути цю стратегію, внести до неї відповідні зміни та проголосувати за них на засіданні РНБО. Далі президент має видати або новий указ, або внести зміни до стратегії, яку було прийнято раніше.

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«Нічого конспірологічного немає, ми працюємо з відповідними документами, аби вони відповідали інтересам нашої країни та відповідали інтересам громадян нашої держави», – наголосив посадовець.

Нагадаємо, що напередодні Олексій Данілов анонсував, що Україна змінить стратегію майбутньої деокупації Криму від російських загарбників.

До слова, генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував можливість силового повернення Україною Криму й зазначив, що війна повинна закінчитися за столом переговорів, за яким Україна сама ухвалить рішення про прийнятні для неї умови. Тим часом, за повідомленням Генштабу, військовослужбовці РФ вивозять свої родини з Криму.