Чому РФ не відправляє на війну жителів Москви та Санкт-Петербурга: роз’яснення Данілова

Кремль переважно «утилізовує» тих, хто був за ґратами

Росія масово відправляє в'язнів та уродженців своїх колонізованих територій на війну проти України, проте мешканців Москви чи Санкт-Петербурга на фронті майже немає. Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, передає «Укрінформ».

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Данілов зазначив, що окупантів на території України більше, ніж нам хотілось би.

«Вони повзуть, як таргани. Їх відправляють з усіх міст Росії. Зараз переважно «утилізовують» тих, хто був за ґратами. Також триває «утилізація» уродженців колонізованих Росією територій – тувинців, якутів, бурятів, інших окупованих народів», – зазначив Данілов.

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При цьому, секретар РНБО пояснив, чому на фронті майже немає мешканців Москви або Санкт-Петербурга.

«Їх не відправляють на фронт, тому що хвилюються про можливість внутрішнього заколоту», – додав Данілов.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов, в рамках якого з 1 квітня по 15 липня до армії має вступити 147 тисяч росіян.

До слова, британська розвідка повідомила, що російська влада готує хвилю мобілізації з метою набору додаткових 400 тис. військовослужбовців.

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У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначалося, що законопроєкт держдуми РФ про підвищення призовного віку свідчить про те, що в майбутньому Кремль не планує проводити повну мобілізацію.