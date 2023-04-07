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Чому РФ не відправляє на війну жителів Москви та Санкт-Петербурга: роз’яснення Данілова

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чому РФ не відправляє на війну жителів Москви та Санкт-Петербурга: роз’яснення Данілова
Кремль боїться внутрішнього заколоту через мобілізацію
фото ілюстративне

Кремль переважно «утилізовує» тих, хто був за ґратами

Росія масово відправляє в'язнів та уродженців своїх колонізованих територій на війну проти України, проте мешканців Москви чи Санкт-Петербурга на фронті майже немає. Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, передає «Укрінформ».

Данілов зазначив, що окупантів на території України більше, ніж нам хотілось би.

«Вони повзуть, як таргани. Їх відправляють з усіх міст Росії. Зараз переважно «утилізовують» тих, хто був за ґратами. Також триває «утилізація» уродженців колонізованих Росією територій – тувинців, якутів, бурятів, інших окупованих народів», – зазначив Данілов.

При цьому, секретар РНБО пояснив, чому на фронті майже немає мешканців Москви або Санкт-Петербурга.

«Їх не відправляють на фронт, тому що хвилюються про можливість внутрішнього заколоту», – додав Данілов.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов, в рамках якого з 1 квітня по 15 липня до армії має вступити 147 тисяч росіян.

До слова, британська розвідка повідомила, що російська влада готує хвилю мобілізації з метою набору додаткових 400 тис. військовослужбовців.

У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначалося, що законопроєкт держдуми РФ про підвищення призовного віку свідчить про те, що в майбутньому Кремль не планує проводити повну мобілізацію.

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Теги: росія війна Олексій Данілов Москва мобілізація

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