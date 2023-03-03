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Українська символіка заполонила окупований Крим (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Українська символіка заполонила окупований Крим (фото)
У містах окупованого Криму з'явилися жовто-блакитні стрічки
фото: Центр національного спротиву

У Криму активізували діяльність члени руху «Жовта стрічка» 

Активісти громадського руху спротиву окупації «Жовта стрічка» провели черговий рейд по містах тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Активісти знову нагадали окупантам, що Україна на своєму шляху до повернення Криму. Зокрема лише в Сімферополі намальовано понад 130 графіті за останні дні.

Українська символіка заполонила окупований Крим (фото) фото 1
Українська символіка заполонила окупований Крим (фото) фото 2

Також активісти руху поширили українську символіку в Севастополі, Феодосії та Ялті.

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фото: Центр національного спротиву

Нагадаємо, напередодні секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов анонсував, що Україна змінить стратегію майбутньої деокупації Криму від російських загарбників.

До слова, генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував можливість силового повернення Україною Криму й зазначив, що війна повинна закінчитися за столом переговорів, за яким Україна сама ухвалить рішення про прийнятні для неї умови. Тим часом, за повідомленням Генштабу, військовослужбовці РФ вивозять свої родини з Криму.

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Теги: Крим Україна окупація партизани

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