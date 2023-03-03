Українська символіка заполонила окупований Крим (фото)

У Криму активізували діяльність члени руху «Жовта стрічка»

Активісти громадського руху спротиву окупації «Жовта стрічка» провели черговий рейд по містах тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Активісти знову нагадали окупантам, що Україна на своєму шляху до повернення Криму. Зокрема лише в Сімферополі намальовано понад 130 графіті за останні дні.

Також активісти руху поширили українську символіку в Севастополі, Феодосії та Ялті.

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фото: Центр національного спротиву

Нагадаємо, напередодні секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов анонсував, що Україна змінить стратегію майбутньої деокупації Криму від російських загарбників.

До слова, генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував можливість силового повернення Україною Криму й зазначив, що війна повинна закінчитися за столом переговорів, за яким Україна сама ухвалить рішення про прийнятні для неї умови. Тим часом, за повідомленням Генштабу, військовослужбовці РФ вивозять свої родини з Криму.