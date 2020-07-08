Уряд прийняв постанову про комендантську годину в Україні документ



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Кабмін затвердив порядок призначення комендантської години

Постановою уряду визначенно такі терміни, як блокпост, комендант, патруль, перепустка і світломаскування

Кабінет міністрів України затвердив Порядок здійснення заходів під час запровадження комендантської години та встановлення спеціального режиму світломаскування. Порядок може застосовуватися в окремих місцевостях, де введений воєнний стан.

Постанову прийнято на засіданні уряду 8 липня.

Документ ухвалено з метою забезпечення реалізації положення пункту 5 частини першої статті 8 закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Постанова визначає такі терміни, як блокпост, комендант, патруль, перепустка, світломаскування.

Згідно з документом, комендантська година та встановлення спеціального режиму світломаскування запроваджується шляхом видання наказу військовим командуванням або військовою адміністрацією.

Наказом призначається комендант, визначаються час, протягом якого діють комендантська година та спеціальний режим світломаскування, межі території їх запровадження, способи здійснення заходів щодо підтримання правопорядку, порядок руху залізничного, автомобільного, морського, річкового, повітряного транспорту, порядок створення, функціонування і місцезнаходження комендатури та її склад.

«Запровадження комендантської години та встановлення спеціального режиму світломаскування здійснюється лише за наявності реальної загрози життю і безпеці осіб, інтересам суспільства або держави, а також для забезпечення громадського порядку», - йдеться в постанові.