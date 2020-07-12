У США зафіксували 66 528 випадків коронавірусу за добу



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Через велику кількість хворих у штаті Флорида близько 40 лікарень не мають достатньо ліжко-місць у відділеннях реанімації

Найбільше від пандемії потерпають західні та південні штати

У США виявили «рекордну» кількість нових випадків коронавірусу протягом доби – 66 528.

Про це повідомляє Голос Америки.

«У США зафіксували рекордну кількість нових випадків зараження коронавірусом від початку пандемії у березні – 66528. Нині кількість інфікованих коронавірусом у США складає приблизно одну чверть від загальної кількості заражених у світі: 3,2 мільйона з 12,7 мільйона осіб. Понад 134 тисячі осіб у США, інфікованих Covid-19, померли», – йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що найбільше потерпають західні та південні штати.

Через велику кількість хворих у штаті Флорида близько 40 лікарень не мають достатньо ліжко-місць у відділеннях реанімації.

За даними університету Джонса Гопкінса, принаймні 33 штати повідомили про збільшення рівнів зараження у порівнянні з минулим тижнем. 14 штатів мають стабільні показники, а три штати повідомляють про зниження кількості заражень, додали у повідомленні.

Як повідомлялося, станом на ранок 12 липня в Україні зафіксовано 678 нових випадки коронавірусу, це на 122 випадки менше, ніж учора (800).

Одужали – 457 (вчора 861), померли – 11 (вчора 27).

Загалом одужали 26 118 осіб, летальних випадків – 1 383.

У Києві виявлено хворих 67 осіб (вчора 125). Також 23 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 21) і 121 – на Львівщині (вчора 119), 78 – на Рівненщині (вчора 66).

Коронавірус в Україні

Всього 53521

Одужали 26118

Хворіють 26020

Померли 1383

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Нагадаємо, станом на ранок 11 липня в Україні зафіксовано 800 нових випадки коронавірусу, це на 19 випадків менше, ніж учора (819).

Одужали – 861 (вчора 1 016), померли – 27 (вчора 18).

Загалом одужали 25 661 особа, летальних випадків – 1 372.

У Києві виявлено хворих 125 осіб (вчора 118). Також 21 випадок зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 22) і 119 – на Львівщині (вчора 82), 66 – на Рівненщині (вчора 74).

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