У Маямі через коронавірус запровадили комендантську годину
Рішення викликане погіршенням ситуації з поширенням коронавірусу у Флориді
Влада найбільш густонаселеного округу в штаті Флорида – Маямі – ввела комендантську годину напередодні вихідних на День незалежності.
Про це повідомило агентство Reuters.
Відповідне рішення викликане погіршенням ситуації з поширенням коронавірусу у Флориді. Крім того, в штаті Арканзас введено обов'язкове носіння масок у громадських місцях.
Напередодні сім штатів з 50 повідомили про рекордне зростання захворюваності коронавірусною інфекцією: Алабама, Північна Кароліна, Південна Кароліна, Теннессі, Аляска, Міссурі і Айдахо.
Крім того, в Техасі зареєстровано новий рекорд по кількості госпіталізацій з коронавірусним діагнозом.
Щоденний приріст виявлених випадків коронавірусу в США напередодні склав 57 497.
США залишаються країною з найбільшим числом заражених коронавірусом. За останніми даними, там майже 2,8 мільйона інфікувань, 129,4 тисячі людей померли.
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Всього47677
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Хворіють25295
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Одужали21155
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Померли1227
Як повідомлялося, станом на ранок 4 липня в Україні зафіксовано 914 нових випадків коронавірусу, це на 38 випадків більше, ніж 3 липня (876). Загалом в Україні інфіковано 47,6 тис. осіб.