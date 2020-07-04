У Маямі через коронавірус запровадили комендантську годину



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Закритий на карантин пляж у Маямі Фото: Reuters

Рішення викликане погіршенням ситуації з поширенням коронавірусу у Флориді

Влада найбільш густонаселеного округу в штаті Флорида – Маямі – ввела комендантську годину напередодні вихідних на День незалежності.

Про це повідомило агентство Reuters.

Відповідне рішення викликане погіршенням ситуації з поширенням коронавірусу у Флориді. Крім того, в штаті Арканзас введено обов'язкове носіння масок у громадських місцях.

Напередодні сім штатів з 50 повідомили про рекордне зростання захворюваності коронавірусною інфекцією: Алабама, Північна Кароліна, Південна Кароліна, Теннессі, Аляска, Міссурі і Айдахо.

Крім того, в Техасі зареєстровано новий рекорд по кількості госпіталізацій з коронавірусним діагнозом.

Щоденний приріст виявлених випадків коронавірусу в США напередодні склав 57 497.

США залишаються країною з найбільшим числом заражених коронавірусом. За останніми даними, там майже 2,8 мільйона інфікувань, 129,4 тисячі людей померли.

Коронавірус в Україні

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Померли 1227

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Як повідомлялося, станом на ранок 4 липня в Україні зафіксовано 914 нових випадків коронавірусу, це на 38 випадків більше, ніж 3 липня (876). Загалом в Україні інфіковано 47,6 тис. осіб.