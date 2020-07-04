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    У світі

    У Маямі через коронавірус запровадили комендантську годину

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    Закритий на карантин пляж у Маямі - У Маямі через коронавірус запровадили комендантську годину
    Закритий на карантин пляж у Маямі
    Фото: Reuters

    Рішення викликане погіршенням ситуації з поширенням коронавірусу у Флориді

    Влада найбільш густонаселеного округу в штаті Флорида – Маямі – ввела комендантську годину напередодні вихідних на День незалежності.

    Про це повідомило агентство Reuters.

    Відповідне рішення викликане погіршенням ситуації з поширенням коронавірусу у Флориді. Крім того, в штаті Арканзас введено обов'язкове носіння масок у громадських місцях.

    Напередодні сім штатів з 50 повідомили про рекордне зростання захворюваності коронавірусною інфекцією: Алабама, Північна Кароліна, Південна Кароліна, Теннессі, Аляска, Міссурі і Айдахо.

    Крім того, в Техасі зареєстровано новий рекорд по кількості госпіталізацій з коронавірусним діагнозом.

    Щоденний приріст виявлених випадків коронавірусу в США напередодні склав 57 497.

    США залишаються країною з найбільшим числом заражених коронавірусом. За останніми даними, там майже 2,8 мільйона інфікувань, 129,4 тисячі людей померли.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      47677
    • Хворіють
      25295
    • Одужали
      21155
    • Померли
      1227


    Як повідомлялося, станом на ранок 4 липня в Україні зафіксовано 914 нових випадків коронавірусу, це на 38 випадків більше, ніж 3 липня (876). Загалом в Україні інфіковано 47,6 тис. осіб.

    здоров'я США Флорида карантин коронавірус комендантська година
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