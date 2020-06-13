У Єгипті, який готується приймати туристів, виявили рекордне число заражень Covid-19 за добу



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Загальна кількість випадків Covid-19 у Єгипті перевищила 40 тисяч осіб

У п'ятницю в Єгипті виявили майже 1,6 тис. нових інфікованих. Це рекордна цифра з початку пандемії

МОЗ Єгипту повідомило про реєстрацію майже 1,6 тисячі нових випадків коронавірусу за добу. Влада країни заявляє, що це рекордна цифра з початку пандемії. Таким чином, загальна кількість випадків Covid-19 у Єгипті перевищила 40 тисяч осіб.

«Зафіксовано 1577 нових позитивних результатів тестів на коронавірус. Вони виявлені через процедури відстеження осіб, які контактували раніше із хворими. За добу від захворювання померли 45 осіб», - йдеться в заяві офіційного представника міністерства охорони здоров'я країни Халеда Мугахеда.

За його словами, найбільше хворих виявлено в північних провінціях країни - Каїр, Гіза, Кальюбія. Попередній рекорд у Єгипті був зафіксований 31 травня - 1536 випадків за добу.

«Загальна кількість хворих на коронавірус у Єгипті - 41 303 особи, 11 108 осіб одужали, померли – 1422», - повідомив Мугахед.

Міністерство охорони здоров'я країни закликало громадян дотримуватися заходів безпеки та носити медичні маски. Порушникам загрожує штраф до чотирьох тисяч єгипетських фунтів (близько 255 доларів).

До кінця червня в Єгипті діють обмеження, пов'язані з коронавірусом, зокрема не працюють пляжі і парки. Водночас комендантська година скорочується з неділі на 60 хвилин: вона діятиме із 20:00 до 04:00.

З 1 липня влада країни планує відновити авіасполучення із провінціями, де зафіксовано найнижчі показники захворюваності на коронавірусну інфекцію. Тоді ж країна відкриє кордони для туристів.

До слова, Кіпр відновлює авіаційне сполучення ще з п’ятьма європейськими країнами, на додачу до 13, оголошених раніше.

Раніше МЗС оприлюднило перелік країн, з якими Україна може відновити авіасполучення найближчим часом.

Нагадаємо, Україна запустила внутрішнє авіасполучення: з 5 червня, а міжнародне планує - з 15 червня.