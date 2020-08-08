Внаслідок авіакатастрофи в Індії загинули 20 людей, 140 – поранені



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Авіакатастрофа літака Air India сталася в індійському місті Кожикоде Фото: PTI

Всі поранені були розподілені в 13 лікарень міст Кожикоде і Малаппурам

В результаті авіакатастрофи літака Air India в індійському місті Кожикоде загинуло щонайменше 20 людей, 140 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє Hindustan Times.

Міністр цивільної авіації Індії Хардіп Сінгх Пурі зазначив, що всі рятувальні операції завершені.

Всі поранені були розподілені в 13 лікарень міст Кожикоде і Малаппурам.

Як повідомлялося, пасажирський літак авіакомпанії Air India Express зазнав аварії в аеропорту міста Кожикоде.

На борту судна попередньо перебувала 191 людина. Відомо, що літак занесло під час посадки, і він виїхав за межі злітно-посадкової смуги.

Раніше повідомлялося про 16 загиблих.

Джерело: