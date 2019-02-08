У Північній Македонії оголосили дату президентських виборів



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Президент у Македонії - це в основному церемоніальна посада

Президент Георгій Іванов відбуває свій другий та останній п'ятирічний термін на посаді, що закінчується 12 травня

Спікер парламенту Македонії оголосив про проведення президентських виборів 21 квітня.

Про це повідомляє Miami Herald.

«Спікер парламенту Македонії підписав указ про оголошення президентських виборів 21 квітня», - йдеться у повідомленні.

Президент Георгій Іванов відбуває свій другий та останній п'ятирічний термін на посаді, що закінчується 12 травня. Наступний президент буде головою держави перейменованої на Північну Македонію після угоди з Грецією, яка закінчила 27-річну суперечку щодо назви цієї держави.

Президент у Македонії - це в основному церемоніальна посада.

Щоб бути обраним у першому турі, кандидату необхідно забезпечити підтримку понад половину від загальної кількості зареєстрованих виборців.

Нагадаємо, на початку лютого постійні представники усіх 29 країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) підписали протокол про вступ Республіки Північна Македонія до Альянсу у майбутньому

Північна Македонія може стати членом Альянсу на липневому саміті НАТО.

8 січня глава Місії України при НАТО Вадим Пристайко заявив, що Україна має шанс вступити до Альянсу після Македонії.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз і НАТО привітали рішення парламенту Македонії, який схвалив початок процедури перейменування країни в Республіку Північна Македонія.