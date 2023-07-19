Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Польщі агенти РФ збиралися підривати потяги з допомогою для України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Польщі агенти РФ збиралися підривати потяги з допомогою для України
Мережу агентів РФ, які мали підірвати потяг, створили ще на початку цього року
фото ілюстративне

Агенти напряму від Росії отримували вказівки, а оплату за виконання завдань отримували в криптовалюті

У Польщі викрили мережу російських агентів, які планували диверсії на залізницях проти потягів, які прямують до України зі зброю та гуманітарною допомогою. Про це повідомляє Gazeta Polska.

Видання дізналося, що серед 66 томів справи, яку відкрила поліція, є вказівки на те, що підозрювані члени мережі планували підривати поїзди, що прямують в Україну зі зброєю та гумдопомогою.

«З цієї причини перші арешти були саме у той час, а не якийсь інший. Ризик атак був надто великим для того, щоби продовжувати спостерігати за діями групи», – розповів анонімний співрозмовник, який знайомий з матеріалами справи.

Також журналісти дізнались, що мережа російських агентів була доволі «свіжою», її створили ще на початку поточного року. Агенти напряму від Росії отримували вказівки, а оплату за виконання завдань отримували в криптовалюті.

Зазначається, що викрита мережа агентів вважається найбільшою з подібних у сучасній історії Польщі.

Нещодавно спецслужби Польщі затримали чергового російського шпигуна, який входив до агентурної мережі, що діяла в інтересах РФ.

До слова, у червні працівник «Укрзалізниці» готував диверсію на колії, щоб зірвати наступ ЗСУ.

Теги: росія Польща війна Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У СБУ наявні записи розмов цих фігурантів, де вони обговорюють підготовку серії вибухів у місцях дислокації підрозділів ЗСУ
Правоохоронці перехопили розмови агентів ФСБ, які готували теракти проти Залужного
11 липня, 10:27
Бразилія розпочала розслідування, щоб з'ясувати, чи не використовує Москва її як інкубатор для таємних агентів
Росія використовує Бразилію для прикриття своїх агентів – WSJ
2 липня, 14:02
Зловмисник щоденно обходив вулиці обласного центру і приховано фіксував місця базування військових
Готував новий ракетний удар РФ по Вінниці: СБУ затримала російського агента
16 червня, 10:13

Соціум

У Польщі агенти РФ збиралися підривати потяги з допомогою для України
У Польщі агенти РФ збиралися підривати потяги з допомогою для України
«Піхоти вже не залишилось». Монтян боїться контрнаступу ЗСУ
«Піхоти вже не залишилось». Монтян боїться контрнаступу ЗСУ
Польща заявила, що перекидає війська до східного кордону
Польща заявила, що перекидає війська до східного кордону
Литва готова відвантажувати українське зерно, але є нюанс
Литва готова відвантажувати українське зерно, але є нюанс
Могло б виповнитися 85: згадаймо легендарного Кікабідзе, який усім серцем підтримував Україну
Могло б виповнитися 85: згадаймо легендарного Кікабідзе, який усім серцем підтримував Україну
У Болгарії затримано чоловіка за погрозу вбити міністра оборони через підтримку України
У Болгарії затримано чоловіка за погрозу вбити міністра оборони через підтримку України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Стосується українських заробітчан. У Польщі розгорівся скандал через нове правило
53K
Патріарх Кирило заявив, що УПЦ МП належить до Російської православної церкви
51K
Після Перемоги маємо готуватись до наступної війни
20K
Українські війська зайняли майже всі панівні висоти в районі Бахмута – ISW
17K
В Україні втретє від початку доби оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
13K
Польща заявила, що перекидає війська до східного кордону

Новини

В Україні втретє від початку доби оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
Сьогодні, 07:12
ЗСУ тримають оборону на Куп’янському напрямку і наступають на півдні – Генштаб
Сьогодні, 07:04
19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
Спека та подекуди дощі з грозами: прогноз погоди на 18 липня
Вчора, 06:01
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:11
Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото)
16 липня, 11:17

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту