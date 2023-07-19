У Польщі агенти РФ збиралися підривати потяги з допомогою для України

Мережу агентів РФ, які мали підірвати потяг, створили ще на початку цього року

Агенти напряму від Росії отримували вказівки, а оплату за виконання завдань отримували в криптовалюті

У Польщі викрили мережу російських агентів, які планували диверсії на залізницях проти потягів, які прямують до України зі зброю та гуманітарною допомогою. Про це повідомляє Gazeta Polska.

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Видання дізналося, що серед 66 томів справи, яку відкрила поліція, є вказівки на те, що підозрювані члени мережі планували підривати поїзди, що прямують в Україну зі зброєю та гумдопомогою.

«З цієї причини перші арешти були саме у той час, а не якийсь інший. Ризик атак був надто великим для того, щоби продовжувати спостерігати за діями групи», – розповів анонімний співрозмовник, який знайомий з матеріалами справи.

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Також журналісти дізнались, що мережа російських агентів була доволі «свіжою», її створили ще на початку поточного року. Агенти напряму від Росії отримували вказівки, а оплату за виконання завдань отримували в криптовалюті.

Зазначається, що викрита мережа агентів вважається найбільшою з подібних у сучасній історії Польщі.

Нещодавно спецслужби Польщі затримали чергового російського шпигуна, який входив до агентурної мережі, що діяла в інтересах РФ.

До слова, у червні працівник «Укрзалізниці» готував диверсію на колії, щоб зірвати наступ ЗСУ.