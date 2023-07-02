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Росія використовує Бразилію для прикриття своїх агентів – WSJ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія використовує Бразилію для прикриття своїх агентів – WSJ
Бразилія розпочала розслідування, щоб з'ясувати, чи не використовує Москва її як інкубатор для таємних агентів
фото з відкритих джерел

Дедалі частіше спецслужби виявляють російських агентів з бразильськими паспортами

В Бразилії розпочалось розслідування у зв'язку з появою інформації про те, що російські шпигуни активно використовують паспорти країни. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

В червні минулого року розвідка Нідерландів викрила російського шпигуна Сергія Черкасова, який намагався влаштуватися стажистом до Міжнародного кримінального суду в Гаазі під виглядом громадянина Бразилії Віктора Мюллера Феррейра. Наразі він відбуває 15-річне ув'язнення у Бразилії.

Також відомий випадок затримання Норвегією росіянина Михайла Мікушина в жовтні 2022 року. Він також використовував паспорт Бразилії під іменем Хосе Асіс Джаммарія й працював в університеті міста Тромсе. Тим часом намагаються з'ясувати, що сталося зі справжнім власником паспорта.

Також був й третій випадок. Російський шпигун видавав себе за Герхарда Даніеля Кампоса Віттіха, жив у Ріо-де-Жанейро, займаючись бізнесом. Торік він несподівано зник й пізніше був ідентифікований в Греції як росіянин Шмирьов. Також з'ясувалось, що він втік до Росії з жінкою-шпигункою, яка весь цей час проживала під фальшивим ім'ям в Греції.

«Наслідком цих інцидентів стало розслідування в Бразилії, щоб з'ясувати, чи використовує Москва цю країну як інкубатор для таємних агентів, що намагаються проникнути на Захід», – пише видання.

Наразі інформації про розслідування мало, однак зазначається, що російських шпигунів, які прикидаються бразильцями, може бути набагато більше.

Нагадаємо, спецслужби Польщі затримали чергового російського шпигуна, який прикидався спортсменом та входив до агентурної мережі, що діяла в інтересах РФ.

До слова, російський пропагандист Дмитро Кисельов заявив, що ПВК «Вагнер» отримала від російської влади понад 858 мільярдів рублів (257,4 мільярда гривень), компанія Пригожина «Конкорд» – ще 845 мільярдів рублів (253,5 мільярда гривень). Це вдесятеро більше, ніж говорив Путін.

Теги: Бразилія російські агенти росія розслідування

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