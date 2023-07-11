Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Правоохоронці перехопили розмови агентів ФСБ, які готували теракти проти Залужного

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Правоохоронці перехопили розмови агентів ФСБ, які готували теракти проти Залужного
У СБУ наявні записи розмов цих фігурантів, де вони обговорюють підготовку серії вибухів у місцях дислокації підрозділів ЗСУ
фото: пресслужба СБУ

Для вчинення терактів ФСБ планувала переправити своїм агентам «посилку» з 10 кг пластиду.

Служба безпеки викрила нові факти розвідувально-підривної діяльності російської агентурної групи, яку контррозвідники СБУ нейтралізували 9 травня цього року на Запоріжжі. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Тоді було затримано двох агентів РФ з оперативними псевдонімами «Ворон» і «Доцент», які готували теракти проти Командування та спецпризначенців Сил оборони на південному фронті.

У СБУ наявні записи розмов цих фігурантів, де вони обговорюють підготовку серії вибухів у місцях дислокації підрозділів ЗСУ, Служби безпеки та Національної поліції.

Як стало відомо, для вчинення терактів ФСБ планувала переправити своїм агентам «посилку» з 10 кг пластиду.

Крім того, зловмисники готували прицільний ракетний удар по рухомому складу з військовою технікою ЗСУ на одному із залізничних вузлів регіону.

Нагадаємо, що слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Зараз вони під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

Як повідомлялося, контррозвідники Служби безпеки нейтралізували агентурну мережу ФСБ РФ у результаті багатоетапної спецоперації на Запоріжжі. Одним із учасників групи був колишній військовий, а іншим – особистий водій місцевого високопосадовця-чиновника.

Теги: розслідування державна зрада зрада СБУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наркотичний скандал у Білому домі триває
Хто приніс кокаїн у Білий дім? Нові подробиці скандалу
7 липня, 15:37
За даними розслідування, загалом від початку вторгнення Росії у лютому 2022 року Ігор Кушнір провів за кордоном 240 днів
Глава «Київміськбуду» покинув Україну з довідкою про інвалідність – і підкорив Еверест
5 липня, 13:51
За кілька місяців після оплати послуг в Інституті когнітивного моделювання почала працювати дочка чинної голови партії «Слуга народу» Олени Шуляк
Партія Зеленського заплатила 5 млн грн за консультації фейкового психолога
4 липня, 14:51
СБУ затримала ворожого поплічника під час збору нових даних про дислокацію Сил оборони
Наводив ракети на заводи і «полював на Бредлі». Житель Миколаєва отримав підозру
22 червня, 10:19
Точна тількість затриманих поки невідома
У Дніпрі СБУ «накрила» групу з десятків поліцейських – ЗМІ
19 червня, 08:24
За матеріалами СБУ, суд призначив Шпіру 10 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна
«Експерт» із телеканалів Медведчука отримав 10 років тюрми
16 червня, 12:52
З травня 2023 по квітень 2027 року компанія «Азот» щомісяця буде виплачувати на користь «Черкасиобленерго» 34,3 млн грн
Як випарувалися 2 млрд грн. Найбільші підприємства Черкас розв’язують корупційний ребус Енергобезпека
14 червня, 10:31
СБУ повідомили Джіоєву про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни)
СБУ повідомила про підозру керівнику «Росморрічфлоту» Джіоєву
13 червня, 12:39
У Туреччині поліція перешкодила продажу реліквій
Хотіли продати 1000-річну Біблію: у Туреччині затримано зухвалих викрадачів артефактів (фото)
12 червня, 21:49

Події в Україні

​ВАКС конфіскував київські квартири дизайнера-рашиста Лєбєдєва
​ВАКС конфіскував київські квартири дизайнера-рашиста Лєбєдєва
В окупованому Бердянську ліквідовано російського генерала – Андрющенко
В окупованому Бердянську ліквідовано російського генерала – Андрющенко
Правоохоронці перехопили розмови агентів ФСБ, які готували теракти проти Залужного
Правоохоронці перехопили розмови агентів ФСБ, які готували теракти проти Залужного
«Шахеди» на Київщині, Оріхове долає наслідки авіаудару: ситуація в регіонах
«Шахеди» на Київщині, Оріхове долає наслідки авіаудару: ситуація в регіонах
ЗСУ наступають на чотирьох напрямках, ворог переміщує війська – Генштаб
ЗСУ наступають на чотирьох напрямках, ворог переміщує війська – Генштаб
Нічна атака дронів: Повітряні сили повідомили, куди цілили окупанти
Нічна атака дронів: Повітряні сили повідомили, куди цілили окупанти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Хто винен у війні? Народний артист України шокував заявою
16K
Скандальний ресторан «Велюр» призупинив роботу (фото)
15K
Гніздо русского міра на Київщині і його творець
14K
Влада повідомила, скільки дронів знищила ППО біля столиці
9918
Повітряні сили попередили про загрозу атаки дронів і ракет для низки областей
8856
Держдеп США пояснив, що чекає на Росію в разі теракту на ЗАЕС

Новини

Застрелений у РФ капітан причетний до ракетного удару по Вінниці
Сьогодні, 07:42
30 зіткнень за добу: Генштаб повідомив, де ведуться запеклі бої
Сьогодні, 06:19
У Львові збудовано школу за допомогою 3D-принтера (фото)
Вчора, 16:37
Генштаб вказав напрямки, де ЗСУ успішно наступають і закріплюються
Вчора, 06:35
Місцями короткочасні дощі: прогноз погоди на 10 липня
Вчора, 04:58
10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:53

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту