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Хокеїст під прикриттям: у Польщі затримано російського шпигуна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Хокеїст під прикриттям: у Польщі затримано російського шпигуна
Хокеїсту, який виявився російським агентом, загрожує до 10 років ув'язнення
фото з відкритих джерел

За інформацією ЗМІ, затриманий – професійний хокеїст, який грав у першій лізі чемпіонату Польщі з хокею

Спецслужби Польщі затримали чергового російського шпигуна, який входив до агентурної мережі, що діяла в інтересах РФ. Про це написав у Twitter міністр юстиції – генпрокурор Польщі Збігнєв Зьобро.

«Російські шпигуни викриваються один за одним! Ще один успіх розслідування Національної прокуратури та Агенції внутрішньої безпеки. Спіймали шпигуна, який діяв під виглядом спортсмена. Росіянин був гравцем клубу 1-ї ліги. Це вже 14-й затриманий учасник виявленої нами шпигунської мережі», – написав Зьобро.

За інформацією PAP, професійного хокеїста Максима С., який грав у першій лізі чемпіонату Польщі з хокею, було затримано у Сілезькому воєводстві (південь Польщі) 11 червня. За даними Національної прокуратури Польщі, він виконував завдання з вивчення критичної інфраструктури у кількох воєводствах Польщі. Він перебував у Польщі із жовтня 2021 року. Хокеїст постійно передавав розвідувальну інформацію своїм кураторам в Росії й за це отримував винагороду. 

Польська прокуратура висунула йому звинувачення щодо участі в організованій злочинній групі та дії на користь іноземної розвідки проти інтересів Польщі. За це йому загрожує до 10 років ув’язнення. Районний суд у Любліні 13 червня ухвалив рішення про тимчасовий арешт росіянина на три місяці.

Нагадаємо, уряд Чехії підтримав пропозицію міністерства спорту про заборону участі спортсменів, які представляють Російську Федерацію, у спортивних змаганнях на чеській території.

Рішення уряду Чехії означає не лише заборону участі в місцевих змаганнях для росіян та їхніх представників, а й заборону участі окремих спортсменів та спортивних команд, які представляють Чеську Республіку, у змаганнях на території Росії.

До слова, з наступного сезону в Італії жоден футболіст не зможе вийти на поле у футболці з номером 88. Рішення ухвалено на вимогу уряду в рамах боротьби з антисемітизмом.

 

Теги: Польща спорт хокей російські агенти

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