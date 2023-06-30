Хокеїст під прикриттям: у Польщі затримано російського шпигуна

За інформацією ЗМІ, затриманий – професійний хокеїст, який грав у першій лізі чемпіонату Польщі з хокею

Спецслужби Польщі затримали чергового російського шпигуна, який входив до агентурної мережі, що діяла в інтересах РФ. Про це написав у Twitter міністр юстиції – генпрокурор Польщі Збігнєв Зьобро.

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«Російські шпигуни викриваються один за одним! Ще один успіх розслідування Національної прокуратури та Агенції внутрішньої безпеки. Спіймали шпигуна, який діяв під виглядом спортсмена. Росіянин був гравцем клубу 1-ї ліги. Це вже 14-й затриманий учасник виявленої нами шпигунської мережі», – написав Зьобро.

За інформацією PAP, професійного хокеїста Максима С., який грав у першій лізі чемпіонату Польщі з хокею, було затримано у Сілезькому воєводстві (південь Польщі) 11 червня. За даними Національної прокуратури Польщі, він виконував завдання з вивчення критичної інфраструктури у кількох воєводствах Польщі. Він перебував у Польщі із жовтня 2021 року. Хокеїст постійно передавав розвідувальну інформацію своїм кураторам в Росії й за це отримував винагороду.

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Польська прокуратура висунула йому звинувачення щодо участі в організованій злочинній групі та дії на користь іноземної розвідки проти інтересів Польщі. За це йому загрожує до 10 років ув’язнення. Районний суд у Любліні 13 червня ухвалив рішення про тимчасовий арешт росіянина на три місяці.

Нагадаємо, уряд Чехії підтримав пропозицію міністерства спорту про заборону участі спортсменів, які представляють Російську Федерацію, у спортивних змаганнях на чеській території.

Рішення уряду Чехії означає не лише заборону участі в місцевих змаганнях для росіян та їхніх представників, а й заборону участі окремих спортсменів та спортивних команд, які представляють Чеську Республіку, у змаганнях на території Росії.

До слова, з наступного сезону в Італії жоден футболіст не зможе вийти на поле у футболці з номером 88. Рішення ухвалено на вимогу уряду в рамах боротьби з антисемітизмом.