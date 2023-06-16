Готував новий ракетний удар РФ по Вінниці: СБУ затримала російського агента

Російський агент підказував окупантам «пріоритетність» об’єктів, по яких РФ готувала повітряний удар

Служба безпеки провела контрдиверсійну спецоперацію у Вінниці. У результаті оперативних заходів затримано ще одного агента ФСБ, який займався підготовкою нової російської повітряної атаки на місто. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Російський агент розвідував місцевість навколо промислових об’єктів для визначення рівня їхньої охорони фото: СБУ

Саме таке завдання ворожий поплічник отримав від російської спецслужби на початку червня цього року.

Для його виконання зловмисник щоденно обходив вулиці обласного центру і приховано фіксував місця базування та переміщення Сил оборони.

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Насамперед він намагався виявити локації з найбільшим зосередженням військової техніки та важкого озброєння підрозділів ЗСУ, які готуються до можливого перекидання на фронт.

Також російський агент розвідував місцевість навколо промислових об’єктів для визначення рівня їхньої охорони і присутності там українських захисників.

Крім того, фігурант підказував окупантам «пріоритетність» об’єктів, по яких РФ готувала повітряний удар із використанням крилатих або балістичних ракет і дронів-камікадзе.

Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили агента ФСБ, задокументували його злочинні дії і затримали під час виконання ворожого завдання.

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За даними слідства, зрадником є 30-річний мешканець Вінниці, що підтримував збройну агресію РФ. Через свої прокремлівські погляди він потрапив у поле зору ФСБ, яка дистанційно завербувала його для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Згідно з «інструкцією» російської спецслужби зрадник мав переправляти їм розвідінформацію у вигляді електронних карт і фотографій.

Під час обшуку у затриманого виявлено мобільний телефон, який він використовував для виконання ворожих завдань.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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Нагадаємо, працівники Державне бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування стосовно командира підрозділу однієї з військових частин Одещини, який вимагав з підлеглих військовослужбовців віддавати йому частину коштів з щомісячних надбавок, встановлених на період воєнного стану. Обвинувальний акт направлено до суду.

До слова, 10 років за ґратами проведе рецидивіст, який спільно з рашистами грабував односельців під час окупації Харківщини.

На початку повномасштабного вторгнення він добровільно запропонував власний будинок для «розквартирування» загарбників і складування їхньої зброї та боєприпасів. Також орієнтував окупантів на місцевості і «наводив» їх на помешкання односельців для пограбування. Потім рашисти разом із колаборантом вдиралися до будинків людей і, погрожуючи зброєю, забирали гроші, автомобілі, побутову техніку та інше приватне майно.