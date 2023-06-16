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Готував новий ракетний удар РФ по Вінниці: СБУ затримала російського агента

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Готував новий ракетний удар РФ по Вінниці: СБУ затримала російського агента
Зловмисник щоденно обходив вулиці обласного центру і приховано фіксував місця базування військових
фото: СБУ

Російський агент підказував окупантам «пріоритетність» об’єктів, по яких РФ готувала повітряний удар

Служба безпеки провела контрдиверсійну спецоперацію у Вінниці. У результаті оперативних заходів затримано ще одного агента ФСБ, який займався підготовкою нової російської повітряної атаки на місто. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Російський агент розвідував місцевість навколо промислових об’єктів для визначення рівня їхньої охорони
фото: СБУ

Саме таке завдання ворожий поплічник отримав від російської спецслужби на початку червня цього року.

Для його виконання зловмисник щоденно обходив вулиці обласного центру і приховано фіксував місця базування та переміщення Сил оборони.

Насамперед він намагався виявити локації з найбільшим зосередженням військової техніки та важкого озброєння підрозділів ЗСУ, які готуються до можливого перекидання на фронт.

Також російський агент розвідував місцевість навколо промислових об’єктів для визначення рівня їхньої охорони і присутності там українських захисників.

Крім того, фігурант підказував окупантам «пріоритетність» об’єктів, по яких РФ готувала повітряний удар із використанням крилатих або балістичних ракет і дронів-камікадзе.

Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили агента ФСБ, задокументували його злочинні дії і затримали під час виконання ворожого завдання.

За даними слідства, зрадником є 30-річний мешканець Вінниці, що підтримував збройну агресію РФ. Через свої прокремлівські погляди він потрапив у поле зору ФСБ, яка дистанційно завербувала його для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Згідно з «інструкцією» російської спецслужби зрадник мав переправляти їм розвідінформацію у вигляді електронних карт і фотографій.

Під час обшуку у затриманого виявлено мобільний телефон, який він використовував для виконання ворожих завдань.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, працівники Державне бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування стосовно командира підрозділу однієї з військових частин Одещини, який вимагав з підлеглих військовослужбовців віддавати йому частину коштів з щомісячних надбавок, встановлених на період воєнного стану. Обвинувальний акт направлено до суду.

До слова, 10 років за ґратами проведе рецидивіст, який спільно з рашистами грабував односельців під час окупації Харківщини.

На початку повномасштабного вторгнення він добровільно запропонував власний будинок для «розквартирування» загарбників і складування їхньої зброї та боєприпасів. Також орієнтував окупантів на місцевості і «наводив» їх на помешкання односельців для пограбування. Потім рашисти разом із колаборантом вдиралися до будинків людей і, погрожуючи зброєю, забирали гроші, автомобілі, побутову техніку та інше приватне майно.

Теги: російські агенти СБУ Вінниця

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