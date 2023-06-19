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Працівник «Укрзалізниці» готував диверсію на колії, щоб зірвати наступ ЗСУ (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Працівник «Укрзалізниці» готував диверсію на колії, щоб зірвати наступ ЗСУ (фото)
Чоловікові загрожує довічне ув’язнення
фото: СБУ

Ворожий агент фіксував координати залізничних станцій і мостів, через які йде передислокація важкого озброєння і боєприпасів Сил оборони

Контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію у прифронтових районах Дніпропетровської області. У результаті оперативних заходів викрито ще одного агента головного управління генштабу РФ (відомого як ГРУ). Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Ним виявився працівник місцевої станції «Укрзалізниці». На початку цього року чоловіка завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки. Зрадник збирав інформацію про залізничні маршрути перевезення та місця розвантаження іноземної військової техніки ЗСУ, яка задіяна у контрнаступальних операціях українських військ», – йдеться в повідомленні.

Крім того, ворожий агент фіксував координати залізничних станцій і мостів, через які йде передислокація важкого озброєння і боєприпасів Сил оборони. Для виконання завдань агресора він детально знімав об’єкти на камеру власного мобільного телефону під час робочих виїздів потягом.

Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для проведення повітряних ударів по регіону. Також російські загарбники розглядали «варіант диверсії» на об’єктах «Укрзалізниці» за участі завербованого агента. Таким чином агресор планував зірвати поставки пального, зброї та боєприпасів для ЗСУ на південно-східному фронті.

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На весь екран

Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили російського агента, задокументували його злочинні дії та затримали.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено:

  • гранати Ф-1 та РГД-5;
  • карабін;
  • велику кількість набоїв до стрілецької зброї;
  • димові шашки.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Наразі він перебуває під вартою. Зраднику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, триває 481-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового удару по Україні ракетами та іранськими ударними безпілотниками Shahed. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби противник завдав 59 авіаційних ударів та здійснив понад 100 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема, діти, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, зруйновано та пошкоджено більш як 20 житлових будинків та школу.

Теги: війна окупанти ЗСУ залізниця

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