У Польщі ще одного українця знайшли мертвим

Прокуратура вважає, що смерть настала з природних причин

У місті Зелена Гура на заході Польщі знайшли мертвим українця. Він разом із такими ж заробітчанами мешкав в одній квартирі. Про це пише «Укрінформ».

Прокуратура відкинула версію, що до його смерті можуть бути причетні сторонні. Про це повідомила речниця Окружної прокуратури міста Зелена Гура Ева Антонович.

Померлим виявився 46-річний трудовий мігрант з України. Як встановили слідчі, чоловік мешкав у квартирі з іще шістьома громадянами України і працював в ремонтно-будівельній фірмі в Зеленій Гурі.

Труп чоловіка виявили зранку 12 жовтня його співмешканці. Прокурор, який прибув на місце події, розпорядився провести розтин тіла померлого для встановлення причин смерті.

«У результаті проведеного розтину на тілі померлого не виявлено травм, патологоанатом підтвердив, що смерть настала з природних причин», – повідомила прокурорка.

Під час розтину у померлого підтвердили проблеми із серцем та печінкою. Планується ще проведення токсикологічної експертизи крові померлого.

Нагадаємо, у Польщі загинула 51-річна українка, її тіло знайшли в хостелі міста Стараховіце.

Як відомо, у Вроцлаві після затримання поліцією, перевезення до витверезника і побиття 30 липня помер 25-річний Дмитро Никифоренко з Немирова Вінницької області. За даними відеомоніторингу, який дослідило видання Gazeta Wyborcza, польські поліцейські застосували до чоловіка неадекватну до ситуації фізичну силу, що і стало причиною його смерті.

Під час візиту до Польщі 9 вересня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що винні у смерті українця мають бути притягнуті до відповідальності.