У Мелітополі знайшли мертвим відомого бізнесмена

Поліція підтверджує факт самогубства бізнесмена

У Мелітополі стало відомо про трагічну смерть власника ТМ «Молочна ріка» Євгена Куценка. Також він був одним із співзасновників відомої в Україні компанії «Олком».

Прессекретар поліції Запорізької області Олена Лебединська в коментарі fakty.ua підтвердила факт самогубства.

Як повідомляє місцевий ресурс РІА-М, останнім часом у 53-річного бізнесмена і мецената виникли проблеми з бізнесом — його молокозавод опинився на межі закриття.

Відомо, у 2014 році Куценко вже стріляв у себе з травматичного пістолета. Приводом, за даними одного Telegram-каналу, стало розлучення з дружиною. Тоді він вижив і навіть тимчасово примирився з дружиною.

Як повідомляли раніше, на Одещині знайшли мертвим бізнесмена з Придністров'я. Поряд з тілом стояв автомобіль Infiniti, тіло загиблого було сперте на стіну закинутої будівлі, а руки - зв’язані.

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