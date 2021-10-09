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    У Мелітополі знайшли мертвим відомого бізнесмена

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    За інформацією ЗМІ, останнім часом чоловік мав проблеми з&nbsp;бізнесом. - У Мелітополі знайшли мертвим відомого бізнесмена
    За інформацією ЗМІ, останнім часом чоловік мав проблеми з бізнесом.
    Фото: Факти

    Поліція підтверджує факт самогубства бізнесмена

    У Мелітополі стало відомо про трагічну смерть власника ТМ «Молочна ріка» Євгена Куценка. Також він був одним із співзасновників відомої в Україні компанії «Олком».

    Прессекретар поліції Запорізької області Олена Лебединська в коментарі fakty.ua підтвердила факт самогубства.

    Як повідомляє місцевий ресурс РІА-М, останнім часом у 53-річного бізнесмена і мецената виникли проблеми з бізнесом — його молокозавод опинився на межі закриття.

    Відомо, у 2014 році Куценко вже стріляв у себе з травматичного пістолета. Приводом, за даними одного Telegram-каналу, стало розлучення з дружиною. Тоді він вижив і навіть тимчасово примирився з дружиною.

    Як повідомляли раніше, на Одещині знайшли мертвим бізнесмена з Придністров'я. Поряд з тілом стояв автомобіль Infiniti, тіло загиблого було сперте на стіну закинутої будівлі, а руки - зв’язані.

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    Теги: смерть
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    У Мелітополі знайшли мертвим відомого бізнесмена