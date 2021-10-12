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    У Польщі за загадкових обставин загинула українка

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    Тіло 51-річної українки знайшли в хостелі міста Стараховіце - У Польщі за загадкових обставин загинула українка

    Тіло 51-річної українки знайшли в хостелі міста Стараховіце

    фото: Pixabay

    Поліція підозрює, що хтось міг бути причетний до смерті громадянки України

    У Польщі загинула 51-річна українка, її тіло знайшли в хостелі міста Стараховіце. Про це повідомляє Polsat News.

    Відомо, що в службу екстреної допомоги зателефонували з хостелу в Стараховіце. Там повідомили, що 51-річна громадянка України, яка була гостем об'єкта, не подала жодних ознак життя.

    На допомогу виїхала бригада швидкої допомоги, але медики не змогли врятувати українку.

    «Бригада швидкої допомоги виїхала на місце, незважаючи на надану допомогу, життя жінки не було врятоване. На місці кілька годин працювали поліцейські під наглядом прокуратури», – розповів пресофіцер міської поліції Стараховіце Павло Кусяк.

    Поліція підозрює, що хтось міг бути причетний до смерті жінки.

    «У цій справі буде проведено розслідування, яке відповість на це питання», – уточнив офіцер.

    Також відомо, що за справу взялася прокуратура Стараховицького району. Тіло українки направлено на розтин.

    Як відомо, у Вроцлаві після затримання поліцією, перевезення до витверезника і побиття 30 липня помер 25-річний Дмитро Никифоренко з Немирова Вінницької області. За даними відеомоніторингу, який дослідило видання Gazeta Wyborcza, польські поліцейські застосували до чоловіка неадекватну до ситуації фізичну силу, що і стало причиною його смерті.

    Під час візиту до Польщі 9 вересня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що винні у смерті українця мають бути притягнуті до відповідальності.

    Українські та польські активісти вже декілька разів пікетували управління поліції Нижньосілезького воєводства у Вроцлаві, вимагаючи справедливості, захисту і чесного розслідування справи щодо смерті Никифоренка.

    Дмитра Никифоренка поховали в Україні в середині серпня.

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    Теги: Польща смерть українці розслідування поліція готель
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    У Польщі за загадкових обставин загинула українка