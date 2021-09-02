Українець у Польщі помер після затримання поліцією

Справу загибелі українця веде окружна прокуратура у місті Свідніца

У польському місті Вроцлав після затримання поліцією помер 25-річний громадянин України. Про це повідомляє видання Gazeta Wyborcza.

За даними ЗМІ, польські поліцейські після затримання застосували до чоловіка неадекватну до ситуації фізичну силу, в результаті чого він помер.

Видання пише, що трагічна подія сталася 30 липня. Тоді уродженець Немирова Вінницької області Дмитро Н. увечері повертався додому міським автобусом, перебуваючи після зустрічі з друзями у стані алкогольного сп'яніння (у крові у нього було виявлено 1,5 проміле алкоголю).

Водій автобусу, який помітив неадекватну поведінку людини (той нібито бив головою у вікно автобуса) висадив українця з транспортного засобу на одній із зупинок і викликав рятувальників, а ті згодом поліцію.

Як пише видання, хоч поліцейські потім свідчили, що українець був дуже агресивним і ставив фізичний опір та кусався, відеомоніторинг після перевезення хлопця до центру для нетверезих осіб цього не показав.

Газета звертає увагу, що у матеріалах справи немає даних з нагрудних камер поліцейських, які було вимкнено після його затримання, хоча до цього вони були записували увесь день. Дані відеомоніторингу з'явилися вже після перевезення українця до витверезника. На них видно, що затриманий скутий кайданками, а на обличчі у нього є характерні сліди від застосування перцевого газу.

Gazeta Wyborcza звертає увагу, що упродовж години, поки хлопця оформляли у санітарно-медичній установі, до нього застосовували надмірну фізичну силу: удари поліцейськими палками, кулаками і ногами, придушення шиї ногами на підлозі, а пізніше на ліжку, куди його перенесли.

Після того, як чоловік перестав подавати ознаки життя, поліцейські та лікарка у медзакладі намагалися надавати йому допомогу, реанімувати. Згодом до витверезника прибула карета медичної допомоги, відтак процедура реанімації безрезультатно тривала ще близько години.

Як наголошує газета, родина хлопця переконує, що загиблий Дмитро не зловживав алкоголем і ніколи не був агресивним. Відтак, твердження поліції щодо значної агресії у діях хлопця викликають здивування. Родичів хлопця вже допитано на предмет того, чи він приймав наркотичні засоби.

Справу загибелі українця веде окружна прокуратура у місті Свідніца. За інформацією видання, вона ведеться за статтею щодо ненавмисного доведення до смерті особи. Це загрожує ув'язненням до п'яти років.

Загиблий 25-річний українець торік приїхав на заробітки до Польщі. Він працював на будівництві. У Польщі він познайомився з українкою із Полтави, з якою планував у вересні одружитися.