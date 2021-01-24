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    Економіка та фінанси

    Стало відомо, яка країна найбільше скупляла українське зерно минулого року

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    <p>Китай став головним імпортером українського зерна</p> - Стало відомо, яка країна найбільше скупляла українське зерно минулого року

    Китай став головним імпортером українського зерна

    Лобістська організація експортерів, які вивозять українське зерно за кордон, підбила підсумки 2020 року

    У грошовому вираженні експорт зернових культур з України в КНР у 2020 році склав 1,87 мільярда доларів.

    Найбільшим імпортером українського зерна зараз є Китай, повідомляється на сайті Української зернової асоціації 22 січня.

    У 2019 і 2020 роках загальний експорт зернових з України в Китай склав 6,3 мільйона тонн, а в період з липня 2020 року до січня 2021 року – вже 6,9 мільйона тонн, повідомив в. о. виконавчого директора асоціації Сергій Іващенко.

    У грошовому вираженні експорт зерна в КНР у 2020 році склав $1,87 млрд. Іващенко зазначив, що для подальшого поглиблення співпраці та торгівлі країнам необхідно переглянути фітосанітарний протокол на ячмінь і домовитися про доступ української пшениці та інших культур на ринок Китаю.

    За 2020 рік Україна зібрала врожай у 65 мільйонів тонн зерна, що майже на десять мільйонів тонн менше, ніж попереднього року. Це також найнижчий показник за три роки.

    У зв’язку з цим уряд й експортери підписали меморандум про обмеження обсягів продажів за кордон.

    Як повідомлялося, Україна з початку маркетингового року (липень 2020 червень 2021) попри значно менший врожай продовжує активно експортувати зерно.

    Нагадаємо, аграрії висміяли Українську зернову асоціацію за її «космічний» прогноз врожаю зерна.

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    Теги: експорт Китай ринок зерно аграрії Україна хліб
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