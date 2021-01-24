Директор столичного салону краси заплатить великий штраф за неправильну утилізацію масок

За неправильну утилізацію медичних масок українське законодавство передбачило штрафи від 17 тис. грн і більше

Чоловік порушив правила карантину

Печерський районний суд Києва визнав винним директора ТОВ «Ж-ТУР» у порушенні правил карантину і оштрафував на 34 тис. грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 18 січня.

За даними адмінпротоколу, 26 листопада 2020 року директор, перебуваючи на робочому місці у салоні краси, не забезпечив організацію централізованого збору використаних засобів індивідуального захисту в окремі контейнери з кришками; дотримання соціальної дистанції між відвідувачами в закладі; нанесення маркування для перебування з дотримання дистанції між клієнтами не менше 1,5 м. Перераховані порушення стосувалися не дотримання постанови Кабміну від 22 липня 2020 року №641, закону про захист населення від інфекційних хвороб і постанови Головного державного санітарного лікаря України №16 від 9 травня 2020 року.

Під час розгляду справи чоловік заперечував свою вину у вчиненні адміністративного правопорушення.

Натомість суд вважав, що вина директора салону краси підтверджується даними протоколу про адміністративне правопорушення, фотознімками, опитувальником щодо організації протиепідемічних заходів на підприємствах.

Крім штрафу, порушник заплатить 454 грн судового збору.

Нагадаємо, що за порушення карантину передбачена відповідальність за ст. 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення («Порушення правил щодо карантину людей») передбачає штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн для громадян і 34-170 тис. грн – для посадових осіб.

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