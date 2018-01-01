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    У Польщі затримали підозрюваних у підпалі офісу спілки угорців України

    Підозрювані вчинили перший підпал будівлі
    Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало громадян країни, підозрюваних у підпалі будівлі обласного офісу організації закарпатських угорців КМКС в Україні. Це підтвердив речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин, передає портал Onet.pl. Польська спецслужба затримала трьох людей у зв’язку зі спробою підпалу спілки
    • Сьогодні, 20:45
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    Підозрювані вчинили перший підпал будівлі

    Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало громадян країни, підозрюваних у підпалі будівлі обласного офісу організації закарпатських угорців КМКС в Україні. Це підтвердив речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин, передає портал Onet.pl.

    Польська спецслужба затримала трьох людей у зв’язку зі спробою підпалу спілки угорців на початку лютого.

    Затримання відбулися 21 та 22 лютого при співпраці з українською стороною. Двом підозрюваним призначили тримісячний арешт, а за третім затриманим встановлено поліцейський нагляд.

    «В рамках цієї справи Агентство внутрішньої безпеки розглядає різні мотиви у зв’язку з вчиненою в Україні спробою підпалу спілки угорців. Зокрема, відслідковуються міжнародні контакти підозрюваних», - розповів Жарин.

    У ЗМІ назвали імена підозрюваних: Адріан Марглевський (Adrian Marglewski) 01.04.1996 р.н., мешканець м. Краків та Томаш Рафал Шимков’як (Tomasz Rafal Szimkowiak) та Міхал П.

    Нагадаємо, 4 лютого в Ужгороді кинули коктейль Молотова в будинок Закарпатської спілки угорців. У Закарпатській ОДА повідомили, що угорське товариство в Ужгороді підпалили екстремісти з Польщі.

    26 лютого повідомлялося, що у будівлі офісу Товариства угорської культури Закарпаття в Ужгороді знову сталася пожежа. Пізніше було оприлюденно відео вибуху.

    ЗМІ Польща Закарпаття Угорщина арешт поліція
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