У Польщі затримали підозрюваних у підпалі офісу спілки угорців України

Підозрювані вчинили перший підпал будівлі

Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало громадян країни, підозрюваних у підпалі будівлі обласного офісу організації закарпатських угорців КМКС в Україні. Це підтвердив речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин, передає портал Onet.pl. Польська спецслужба затримала трьох людей у зв’язку зі спробою підпалу спілки



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Підозрювані вчинили перший підпал будівлі

Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало громадян країни, підозрюваних у підпалі будівлі обласного офісу організації закарпатських угорців КМКС в Україні. Це підтвердив речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин, передає портал Onet.pl.

Польська спецслужба затримала трьох людей у зв’язку зі спробою підпалу спілки угорців на початку лютого.

Затримання відбулися 21 та 22 лютого при співпраці з українською стороною. Двом підозрюваним призначили тримісячний арешт, а за третім затриманим встановлено поліцейський нагляд.

«В рамках цієї справи Агентство внутрішньої безпеки розглядає різні мотиви у зв’язку з вчиненою в Україні спробою підпалу спілки угорців. Зокрема, відслідковуються міжнародні контакти підозрюваних», - розповів Жарин.

У ЗМІ назвали імена підозрюваних: Адріан Марглевський (Adrian Marglewski) 01.04.1996 р.н., мешканець м. Краків та Томаш Рафал Шимков’як (Tomasz Rafal Szimkowiak) та Міхал П.

Нагадаємо, 4 лютого в Ужгороді кинули коктейль Молотова в будинок Закарпатської спілки угорців. У Закарпатській ОДА повідомили, що угорське товариство в Ужгороді підпалили екстремісти з Польщі.

26 лютого повідомлялося, що у будівлі офісу Товариства угорської культури Закарпаття в Ужгороді знову сталася пожежа. Пізніше було оприлюденно відео вибуху.