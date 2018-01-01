Спілку угорців в Ужгороді намагалися спалити двоє поляків - Москаль

Обидва громадяни Польщі є послідовниками праворадикальної організації «Фаланга»

Спробу підпалити офіс Товариства угорської культури Закарпаття здійснили двоє громадян Польщі, члени праворадикальної організації «Фаланга». Про це повідомив глава Закарпатської області Геннадій Москаль на своєму сайті. За інформацією Москаля, 4 лютого підпал намагалися скоїти двої осіб: Адріан Марглевскі (Adrian Marglewski)



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Обидва громадяни Польщі є послідовниками праворадикальної організації «Фаланга»

Спробу підпалити офіс Товариства угорської культури Закарпаття здійснили двоє громадян Польщі, члени праворадикальної організації «Фаланга».

Про це повідомив глава Закарпатської області Геннадій Москаль на своєму сайті.

За інформацією Москаля, 4 лютого підпал намагалися скоїти двої осіб: Адріан Марглевскі (Adrian Marglewski) 01.04.1996 р.н., мешканець м. Краків та Томаш Рафал Шімков’як (Tomasz Rafal Szimkowiak) 24.01.1993 р.н., мешканець м. Бидгощ.

Обидва громадяни Польщі, послідовники праворадикальної організації «Фаланга», члени якої брали участь у бойових діях на Донбасі на боці бойовиків так званих «ЛНР» і «ДНР», - йдеться у повідомленні.

Встановлено, як іноземці приїхали на Закарпаття (через ПП «Ужгород» на словацько-українському кордоні), де поселилися (хостел по вул. Толстого в Ужгороді), якими телефонами користувалися для координації дій.

Іноземці здійснили дві спроби підпалу. Перша – о 1:00 ночі 4 лютого. Оскільки наслідки підпалу здалися злочинцям незначними, о 4:08. вони здійснили ще одну спробу підпалу, купивши перед тим на одній із АЗС бензин у пластиковій тарі.

Вранці рейсовим автобусом іноземці виїхали за межі України через ПП «Ужгород» на українсько-словацькому кордоні.