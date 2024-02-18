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У Польщі жорстоко вбили 38-річну українку

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Польщі жорстоко вбили 38-річну українку
Нападника затримали через три години після вбивства
фото: lodzka.policja.gov.pl

Чоловік завдав потерпілій двадцять ударів ножем

У Польщі жорстоко вбили 38-річну жінку з Тернопільської області. Про це повідомляє місцева поліція. Трагедія трапилася у місті Томашів-Мазовецький Лодзинського воєводства.

Тіло 38-річної жінки виявили в коридорі при вході в багатоквартирний будинок. Зловмисником виявився 48-річний чоловік. Чоловік завдав жінці двадцять ударів ножем. Його затримали через три години після вбивства. За цей злочин передбачено довічне ув'язнення.

Як розповів «Суспільному» староста Матвіївського старостинського округу на Тернопільщині Ігор Яремчук, у жінки – троє дітей: 21-річна дочка, ще одна дочка навчається у 10 класі і син – у 9 класі.

«Ця жінка постійно їздила на заробітки до Польщі, щоб заробити сім’ї на прожиття, знаємо її лише з хорошої сторони. Діти живуть з бабусею. Також у померлої є дві рідних сестри. Про смерть жінки нас повідомили її рідні. У селі зараз люди збирають гроші, щоб привезти тіло додому, коли його зможуть транспортувати – наразі невідомо», – розповів староста.

Раніше 18-річний українець втратив у Польщі ноги через нещасний випадок на роботі. 

Нагадаємо, у Польщі автобус з групою громадян з України врізався у вантажівку, що стояла на узбіччі. В результаті дорожньо-транспортної пригоди одна людина загинула на місці, ще вісім - отримали поранення.

Як раніше повідомлялося, у Польщі трапився нещасний випадок на колії. 14-річний хлопець з України намагався врятувати свою подругу-польку від вантажного потяга, проте сам загинув.

Теги: трагедія гроші смерть поліція будинок жінка чоловік злочин дочка

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